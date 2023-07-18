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Ночная ракетная атака по Одессе была ударом возмездия за удар ВМС Украины по Крымскому мосту. Такое заявление сегодня сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Так, по его словам высокоточные удары по портовой инфрастуктуре в Одессе ночью были местью за подрыв моста в Крыму. До этого он подтверждал, что ответные меры за удар по Крымскому мосту обсуждаются и будут определенны в ближайшее время. Также на фоне подрыва было решено обсудить повышение безопасности моста для избежания подрывов в будущем.
Отмечу, что Минобороны РФ заявило об ударах возмездия раньше Пескова. В заявлении отмечается, что ночной удар был нанесен по месту, где готовился террористический акт против России с использованием безэкипажных катеров. Также сообщили, что в ходе ударов были уничтожены хранилища топлива в той же Одессе и Николаеве. Все цели были поражены успешно, отметило Минобороны РФ.
По данным генерального штаба ВСУ ночью было замечено около шести ракет "Калибр" и 36 дронов-камикадзе "Шахед". В ВСУ утверждают, что большую часть запущенных ракет удалось сбить, но осколки повредили портовую инфрастуктуру.
Напомню, что вчера СБУ совместно с ВМС Украины устроило подрыв на Крымском мосту с использованием морских беспилотников. СБУ сразу же признала факт того, что операция была спланирована заранее украинскими войсками.