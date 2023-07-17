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Удар по Крымскому мосту в Украине воспринимается по-разному. Например, в СБУ после удара сразу же опубликовали пост с ироничным стихом о "спящем мосте", а в ОК "Юг" считают иначе. Пресс-секретарь командования отметил, что подрыв моста может быть провокацией российских войск связанной с "зерновой сделкой". В ОК считают, что такие провокации создаются ради громких заявлений и срыва важных соглашений с Украиной.
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Но в этой истории интереснее куда другое — реакция остальных властей в Украине. Многие сразу же сказали, что удар по Крымскому мосту дело рук украинских войск. Собственно власти Украины считают, что этот удар является спецоперацией СБУ и ВМС Украины. Целью удара было "нарушение логистики" российских войск, прекращение поставок резервов в Крым и Херсонскую область и демонстрация "решительности" украинских войск Западу.
Народный депутат Украины Гончаренко предложил наградить всех, кто помогал в организации удара по мосту.