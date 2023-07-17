В колонне 20 машин различных модификаций.

Теперь точно известно, что ЧВК "Вагнер" перебрасывает существенное количество военнослужащих в Беларусь, поскольку в Осиповичи приехало около 3 колонн. В каждой по 20 и больше машин различных модификаций с флагом ЧВК "Вагнер" и РФ.

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Сегодня в СМИ опубликовали информацию о том, что третья колонна приближается к цели и сейчас едет по трассе М5 от Бобруйска в направлении Осиповичей, где по информации тех же СМИ строится лагерь для ЧВК. В составе этой колонны 20 машин. Первая колонна прибыла на территорию Беларуси неделю ранее, 11 июля. С этого дня каждый день в страну прибывают новые военнослужащие ЧВК.

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В сети пишут о движении колонны ЧВК "Вагнер" по территории РФ. Она не раз засветилась в Липецкой области. В Брянской, Смоленской областях также были замечены машины ЧВК. Кстати, через Брянскую область военнослужащие передвигались тихо и незаметно. ЧВК старалась не показывать свое присутствие, но колонну из 60 автомобилей сопровождали полицейские. Тяжелой военной техники в колонне не было, но грузовики с личным составом - были.