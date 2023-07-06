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Недавно появились изображения лагеря ЧВК "Вагнер" в Беларуси и стало ясно, что "вагнеровцы" передислоцируются туда. Но, в НАТО считают, что туда прибудет лишь незначительная часть военнослужащих ЧВК, а остальные займутся работой в других странах, например в Африке. Такое мнение передал генсек Столтенберг.
Он отметил, что большая часть "вагнеровцев" продолжает работать в Африке. Существенная часть бойцов расположилась в своих лагерях, где ЧВК восстанавливала свои ресурсы после битвы за Бахмут. А вот в Беларусь прибыло незначительное количество солдат, скорее, чтобы сделать "вид" передислокации.
В НАТО подтвердили, что альянс видел подготовку к размещению большого количества солдат и тяжелой техники в Беларуси (строительство крупного лагеря на заброшенной военной части), но самих бойцов еще нет. НАТО внимательно следит за ситуацией с ЧВК "Вагнер" в Беларуси и будет реагировать сразу, как только заметит изменение в худшую сторону.
Генсек НАТО добавил, что делать прогнозы по ЧВК "Вагнер" рано. Ибо, рано или поздно туда может приехать большая группировка войск, ведь строительство лагеря не прекращается, а тратить ресурсы просто так никто не будет.