реклама
Примерно неделю назад в сети появилась информация, что ЧВК "Вагнер" передислоцируется в Беларусь. В СМИ начали говорить о строительстве лагеря в Могилевской области. Спустя несколько дней издание NYT опубликовало снимки со спутника, на которых было видно скопление техники и палатки на заброшенной военной части в Беларуси. Как оказалось работа по возведению лагеря для ЧВК "Вагнер" действительно идет, ибо местный житель опубликовал фотографии палаток изнутри.
Это лагерь, который строит ЧВК "Вагнер" под Осиповичами в Могилевской области. На опубликованных изображениях хорошо видно палатки М-30, а в них устанавливают буржуйки и настилы. Судя по изображению туда помещается до 60 человек. Каждая палатка требует около 30 минут для установки. Сообщается, что в итоге лагерь будет вмещать до 8 тысяч военнослужащих ЧВК.
На данный момент палатки еще окончательно не готовы. Итоговый результат, конечно же, будет приятнее и уютнее. По неподтвержденной информации лагеря такого же типа установят в Гродненской, Минской и Витебской областях, что говорит нам о переброске около 30 тысяч "вагнеровцев" на территорию Беларуси.
Отмечу, что западные сми говорили о скоплении тяжелой военной техники в лагере, но на данных снимках её не видно.