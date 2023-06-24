Пригожин сумел избежать дополнительных западных ограничений.

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Пригожин со своей попыткой вооруженного мятежа сумел избежать введения новых ограничений на ЧВК "Вагнер" со стороны Запада. Как минимум такое мнение передает издание WSJ ссылаясь на высокопоставленных чиновников из Соединенных Штатов. А уж думаю США во введении санкций Запада играют важнейшую роль.

Собственно, уже появилась и причина. Так, власти США не хотят пытаться примкнуть к какой-либо стороне и поддержать ее в конфликте. Там считают, что введение новых санкций на фоне попытки мятежа может привести к "солидаризации" одной из сторон.

По планам США санкции должны были быть объявлены уже на следующей неделе во вторник. Но из-за сегодняшних событий решение отложено на неопределенный срок.

Напомню, что ЧВК "Вагнер" подпадают под санкции Соединенных Штатов, а также обладают званием "транснациональной преступной организации" на Западе.

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Учитывая, что мятеж завершен, а Пригожин возвращается в зону СВО в тыловые лагеря договорившись с Лукашенко, Запад может поменять свое мнение и ввести новые санкции уже в этот вторник следуя принятому ранее плану. Ведь, теперь ситуация сошла на нет, а санкции не будут означать поддержку одной из сторон.