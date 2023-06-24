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Военнослужащий ЧВК "Вагнер" рассказал о плане Пригожина по возвращению в зону СВО
Сообщается, что все войска вернутся в полевые лагеря в ЛНР.
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Конфликт с Пригожиным подошел к концу. В результате переговоров между Лукашенко и Пригожиным удалось достичь согласия и прекратить мятеж ЧВК "Вагнер". Официально колонны уже отходят обратно в полевые лагеря где будут следовать своему плану. А какой именно план у Пригожина на СВО, рассказал военнослужащий частной военной компании.

Так, все бойцы вернутся в тыловую зону СВО на территории ЛНР. Время, когда бойцы будут отправлены обратно неизвестно. Как сообщается, первые бойцы уже начинают покидать Ростов-на-Дону после заявления Пригожина об отводе войск.

На данный момент обстановка в центре Ростова-на-Дону спокойная. Некоторые дороги, разумеется, еще перекрыты. Чтобы вернуть город в состояние до произошедших сегодня событий потребуется некоторое время. В городе патрулируют солдаты, а гражданские без страха принимают попытки сфотографироваться с бойцами. В общем и целом город продолжает мирную жизнь после попытки мятежа.

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Например, в Липецкой области уже начинают отменять введенные на фоне ситуации с Пригожиным ограничения. Результаты переговоров с Пригожиным должны опубликовать в ближайшее время.

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#россия #украина #пригожин #чвк вагнер
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CNN: Пригожин готовился к мятежу накапливая технику, а американская разведка знала о его планах
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Jean
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Игорь Терновой
23:58
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Dzhereli
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