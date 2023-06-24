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На фоне событий с Пригожиным Маляр (Заместитель МО Украины) официально объявила о начале масштабного контрнаступления по всей линии боевого соприкосновения.
Маляр сообщает, что ВСУ начали активное движение на восточном направлении. Среди прочего это наступление в направлении Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки. Также Маляр утверждает, что ВСУ кинули большие силы в наступление на южном направлении пользуясь нестабильностью из-за ситуации с Пригожиным. Маляр считает, что Пригожин открыл "окно возможностей" для украинских войск, которые теперь будут активнее наступать и пытаться прорвать линию обороны.
В украинском командовании считают, что российские войска из-за Пригожина будут менее эффективно оборонятся и в итоге сдадут позиции. При этом они не отрицают, что российские войска продолжают активно оборонять занятые позиции используя авиацию и артиллерию.
Отмечу, что Минобороны подтверждает активизацию украинских сил в районе Бахмута. Сообщается, что они воспользуются провокацией Пригожина и начнут активную атаку с использованием резервов. ВСУ считая, что сейчас в командовании "неразбериха" ускорили темп движения и стараются взять под контроль как можно больше территорий.