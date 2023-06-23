реклама
Вчера разведка Украины подтвердила свою причастность к удару дальнобойной ракетой Storm Shadow по Чонгарскому мосту, что в Крыму. Разумеется у Запада сразу появился повод выступить со своим заявлением, которое может быть позитивным для украинских властей и разрешит продолжать наносить удары по Крыму дальнобойными ракетами, либо негативным, что повлияет на будущие решения ВСУ.
Собственно Соединенные Штаты не видят никаких нарушений в этом ударе и позволяют Украине наносить любые удары, которые приближают победу и помогают в контрнаступлении.
Это их конфликт. Они могут сами выбрать свою цель выполняя поставленную задачу.
Впрочем, Соединенные Штаты давно говорили, что не будут запрещать наносить удары по Крыму. Да и после ДРГ в Белгородской области, обстрелов в ней же и БПЛА они тоже ничего не говорили. Так что запрещать наносить удары по любой территории они не собираются.
Отмечу, что Украина не планирует останавливаться на этом ударе. Вчера в эфире телемарафона Андрей Юсов, спикер ГУР сообщил, что "продолжение следует", а также то, что эти удары являются результатом планомерной работы ВСУ, ГУР, сопротивления и населения.