Впрочем, США давно не против того, чтобы Украина наносила удары по приграничным регионам и Крыму.

реклама

Вчера разведка Украины подтвердила свою причастность к удару дальнобойной ракетой Storm Shadow по Чонгарскому мосту, что в Крыму. Разумеется у Запада сразу появился повод выступить со своим заявлением, которое может быть позитивным для украинских властей и разрешит продолжать наносить удары по Крыму дальнобойными ракетами, либо негативным, что повлияет на будущие решения ВСУ.

Собственно Соединенные Штаты не видят никаких нарушений в этом ударе и позволяют Украине наносить любые удары, которые приближают победу и помогают в контрнаступлении.

Это их конфликт. Они могут сами выбрать свою цель выполняя поставленную задачу.

Впрочем, Соединенные Штаты давно говорили, что не будут запрещать наносить удары по Крыму. Да и после ДРГ в Белгородской области, обстрелов в ней же и БПЛА они тоже ничего не говорили. Так что запрещать наносить удары по любой территории они не собираются.

рекомендации iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать MSI Gaming 4060 Ti дешевле такой же 3060 Ti -40% на 50" 4K TV = 25 тр -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Отмечу, что Украина не планирует останавливаться на этом ударе. Вчера в эфире телемарафона Андрей Юсов, спикер ГУР сообщил, что "продолжение следует", а также то, что эти удары являются результатом планомерной работы ВСУ, ГУР, сопротивления и населения.