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Президент Украины сделал заявление, которое гласит, что контрнаступление решит исход всего конфликта. Так, по мнению Зеленского успешное наступление ВСУ приведет Украину к победе над Россией, а вот поражение... Он ничего на этот счет не сказал.
Зеленский сказал, что Украина продвигается в ходе наступления, но российские бойцы уверенно держат оборону и наносят существенный урон по украинским бойцам. А вот про потери в западной технике он ничего не сказал.
Зеленский назвал оборону России "отчаянным сопротивлением". Зеленский считает, что хорошая оборона России это показатель того, что для РФ это направление важно, а также, что от него зависит конец СВО.
Зеленский уверен, что контрнаступление будет успешным. А возможность провала он не упоминает. Хотя, как раз таки провал сильно повлияет на ход СВО. Похоже, что Зеленский уверен в будущем основном ударе с использованием резервов, поскольку пока что потери гласят о проблемах для ВСУ на линии боевого соприкосновения.