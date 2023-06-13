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Контрнаступление Украины на Запорожском направлении показало всю эффективность и правду про военную технику Германии. Сегодня поговорим о таком танке, как Leopard 2.
Leopard 2 это такого рода бронированный снайпер родом из Германии 1979 года производства. Композитная броня 3-го поколения, двигатель на 1500 лошадиных сил и пушка Rh-120 L/44 120 мм оказались недостаточно эффективными для украинских условий. В этом конфликте этот танк полностью провалился. Об этом пишет ТГ-канал Резидент.
Так, если верить словам источника, то украинское командование разочаровано немецкими танками из-за их маленькой эффективности в этом конфликте, а также из-за цены на их обслуживание. Сообщается, что танки быстро выходят из строя, легко горят, требуют профессионализма и сложны в обслуживании, но при всем при этом показывают себя хуже советских вариантов. Обезвредить эту технику можно просто использовав артиллерию, ведь одно попадание в большинстве случаев выведет из строя данный танк. Они просто сгорают без возможности восстановления.
Также танк постоянно требует обслуживания. В середине боя можно получить сюрприз, если не проверить все системы. В итоге данный танк дорогой, сложный в управлении, требует профессионализма и при этом показывает себя недостаточно хорошо при таких усилиях со стороны Германии и ВСУ.