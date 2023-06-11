Это объясняет, почему украинское командование неохотно его объявило.

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Китайские политологи пришли к выводу, что президент Украины Зеленский был вынужден дать команду начать контрнаступление на Запорожском направлении из-за давления со стороны Соединенных Штатов Америки.

Наступление буквально было начато, чтобы показать Западу, что Украина может достичь каких-либо побед на линии боевого соприкосновения. В последнее время американские политики тревожились из-за того, что конфликт стоит на месте, а финансирование и поставки военной техники продолжаются без каких-либо результатов. Это было совершенно неприемлемо, и украинскому командованию пришлось выкручиваться из этой ситуации. Эксперты пришли к выводу, что начав наступление Зеленский ответил на давление Запада и попытался снять с себя обвинения американских чиновников.

Политолог Фудань Шен И сказал, что Соединенные Штаты и Европа требуют от Украины позитивного прогресса в конфликте, чтобы продолжить поставлять военную технику и предоставлять финансовую помощь украине. Но, без прогресса убедить других чиновников, которые относятся к идее отдавать свои деньги и оружие негативно — невозможно.

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Тем временем политолог Цянь Фэн считает, что западное вооружение не сможет помочь Киеву в наступлении, пока тот не сможет восстановить контроль над воздушным пространством и получить там преимущество.