Предложение стало ответом на просьбу РДК встретится с Гладковым сегодня в 17:00.

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Сегодня было записано совместное обращение Легиона «Свобода России»* и Русского добровольческого корпуса к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову. По случаю большого православного праздника — Троицы, представители РДК и Легиона* хотят встретиться лично с губернатором без оружия и обсудить проблемы области. Сделка предполагает встречу вечером без военных, а после общения обмен нескольких пленных ВС РФ. Встреча должна пройти в храме в Новой Таволжанке в 17:00. РДК сказали, что готовы в качестве жеста доброй воли передать пленных на возможность пообщаться с высокопоставленной личностью. Представители РДК хотят обсудить будущее России и все то, что происходит на территории Белгородской области.

Крайнее время - 17:00. Гладков записал свое обращение ровно за минуту до конца предложения. Сначала он сообщил, что в селе Новая Таволжанка действительно ведутся бои с диверсантами (РДК). Он сказал, что желает, чтобы их всех ликвидировали, отомстив за жертвы гражданских. Но, увидев военнопленных на ролике Губернатор все таки решился на встречу, хотя и не верит, что они выжили после записи ролика. Он готов встретиться в международном автомобильном пропускном пункте Шебекино с 17 до 18 часов.

На данный момент ни одна из сторон не подтвердила встречу.

Но, в диалог ввязался и Пригожин. Он записал аудиообращение к РДК за час до обращения Гладкова, ответив, что готов в случае чего отправить высокопоставленного представителя ЧВК "Вагнер" поговорить и забрать военнопленных. Но, в случае, если приехать согласится Зеленский — то, Пригожин готов лично приехать на разговор. Такая себе альтернатива мирным переговорам, лидером которых выступит лично Пригожин и президент Украины.

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* - Организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.