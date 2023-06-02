Поэтому наступление опять отодвигается.

реклама

Чтобы начать контрнаступление, Украине придется разминировать свои собственные минные поля. Если наступление начнется сегодня, то бойцы Украины будут попадать и взрываться в своих же ловушках, сообщает издание WP. Поэтому перед прорывом линии обороны РФ с минными полями, сначала придется разминировать свое добро.

Несколько месяцев назад было видно, что бойцы Украины активно минировали стратегические проходы на линии боевого соприкосновения. Ожидалось, что ВС РФ пойдут в наступление, а это действие поможет сдержать атаку. Но, теперь это же сдерживание мешает ВСУ начать свое наступление. Поэтому оно по понятным причинам снова будет перенесено.

WP пишет, что Украине желательно проводить операцию по разминированию полей тихо. Если увидят, что процесс разминирования начался — то, это будет знак, что контрнаступление почти началось. Саперы могут слить направления по которым пойдет контрнаступление. Но, при этом это можно использовать для обмана, перекинув саперов и показав их всему миру на ложном направлении.

рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке RTX 3070 за 45 тр в Регарде -20000р на Ryzen 3950X - пора брать 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

Командиры ВСУ утверждают, что бойцы ведут работы по разминированию уже несколько недель. Когда все поле расчищено — устанавливают специальный знак, который покажет, что эта зона безопасная. Похоже, контрнаступление в активной фазе подготовки.