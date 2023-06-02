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Чтобы начать контрнаступление, Украине придется разминировать свои собственные минные поля. Если наступление начнется сегодня, то бойцы Украины будут попадать и взрываться в своих же ловушках, сообщает издание WP. Поэтому перед прорывом линии обороны РФ с минными полями, сначала придется разминировать свое добро.
Несколько месяцев назад было видно, что бойцы Украины активно минировали стратегические проходы на линии боевого соприкосновения. Ожидалось, что ВС РФ пойдут в наступление, а это действие поможет сдержать атаку. Но, теперь это же сдерживание мешает ВСУ начать свое наступление. Поэтому оно по понятным причинам снова будет перенесено.
WP пишет, что Украине желательно проводить операцию по разминированию полей тихо. Если увидят, что процесс разминирования начался — то, это будет знак, что контрнаступление почти началось. Саперы могут слить направления по которым пойдет контрнаступление. Но, при этом это можно использовать для обмана, перекинув саперов и показав их всему миру на ложном направлении.
Командиры ВСУ утверждают, что бойцы ведут работы по разминированию уже несколько недель. Когда все поле расчищено — устанавливают специальный знак, который покажет, что эта зона безопасная. Похоже, контрнаступление в активной фазе подготовки.