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Пригожин заявил, что для успешного завершения СВО в России должно быть мобилизовано около двух миллионов солдат. Это число с учетом резервов, это личное мнение бизнесмена.
Журналист задавший вопрос Пригожину отметил, что представитель МО считает, что для отражения агрессии необходимо иметь в запасе около 1,5 миллиона военнослужащих. Пригожин отметил, что 2 миллиона это золотая середина. А так достаточно иметь в запасе от 1,5 до 3 миллионов солдат. Но, конечно, итоговое количество зависит от действий Украины. От того, как будет развиваться конфликт в будущем, и что предпримет Запад. Пригожин отметил, что невозможно угадать, какого рода будет агрессия и насколько сильная, поэтому 2 миллиона человек это то число, которого хватит почти на все сценарии развития конфликта с Украиной. Пригожин отметил, что это только его мнение, а у других людей оно может быть совершенно другим.
Также Пригожин недавно сообщал, что если СВО затянется, то нужно провести всеобщую мобилизацию, а также объявить военное положение в стране. После взятия Бахмута Пригожин стал чаще говорить о мобилизации в стране, об атаках на приграничные регионы и всё в таком духе.