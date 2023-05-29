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Журналист Asia Times объяснил, почему Зеленский не даёт команду для начала контрнаступления
По мнению журналиста у Украины недостаточно авиации для начала масштабной операции.
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Широкомасштабное украинское контрнаступление постоянно переносят. Одни говорят, что оно уже началось, другие, что вот-вот начнется, а третьи, что до проведения такой операции еще далеко и Украине нужно дополнительное вооружение. Журналист из Asia Times наконец-то объяснил причину по которой президент Зеленский боится давать команду о начале контрнаступления.

В первую очередь, журналист из Asia Times отметил, что украинские власти страдают от западного давления, ведь весь Запад просит Украину начать наступление оперируя военными поставками. А вот раздражение партнеров от которых зависит успех операции это плохое решение.

Так, у Украины банально недостаточно авиации для начала операции. Журналист подтвердил, что Зеленский действительно пытается оттянуть начало наступления придумывая различные причины по которым необходимо это сделать, чтобы убедить западных партнеров в необходимости подождать. Так, истинная причина кроется в авиации, ПВО и недостаточном превосходстве воздухе.

Журналист считает, что Зеленский понимает всю серьезность операции и опасается провала из-за отсутствующего превосходства в воздухе. Ведь в середине операции ВВС РФ могут прорвать воздушное пространство и нанести серьезный удар по украинским бойцам в наступлении. Это приведет к потере важной техники и большой потере в личном составе. Кроме того, высокотехнологичное западное вооружение может давать сбои под действием российских комплексов РЭБ.

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Также журналист считает, что ВСУ на данный момент сильно уступают в личном составе ВС РФ и проиграют по численности. Также журналист утверждает, что у ВС РФ оружия больше и оно технологичнее, что приведет к провалу наступления. Также журналист отметил, что новая операция предполагает использование мобилизованных - а их способность вести бои в сложной операции под вопросом.

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#россия #украина #всу #зеленский #контрнаступление
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