По мнению журналиста у Украины недостаточно авиации для начала масштабной операции.

реклама

Широкомасштабное украинское контрнаступление постоянно переносят. Одни говорят, что оно уже началось, другие, что вот-вот начнется, а третьи, что до проведения такой операции еще далеко и Украине нужно дополнительное вооружение. Журналист из Asia Times наконец-то объяснил причину по которой президент Зеленский боится давать команду о начале контрнаступления.

В первую очередь, журналист из Asia Times отметил, что украинские власти страдают от западного давления, ведь весь Запад просит Украину начать наступление оперируя военными поставками. А вот раздражение партнеров от которых зависит успех операции это плохое решение.

Так, у Украины банально недостаточно авиации для начала операции. Журналист подтвердил, что Зеленский действительно пытается оттянуть начало наступления придумывая различные причины по которым необходимо это сделать, чтобы убедить западных партнеров в необходимости подождать. Так, истинная причина кроется в авиации, ПВО и недостаточном превосходстве воздухе.

Журналист считает, что Зеленский понимает всю серьезность операции и опасается провала из-за отсутствующего превосходства в воздухе. Ведь в середине операции ВВС РФ могут прорвать воздушное пространство и нанести серьезный удар по украинским бойцам в наступлении. Это приведет к потере важной техники и большой потере в личном составе. Кроме того, высокотехнологичное западное вооружение может давать сбои под действием российских комплексов РЭБ.

рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

Также журналист считает, что ВСУ на данный момент сильно уступают в личном составе ВС РФ и проиграют по численности. Также журналист утверждает, что у ВС РФ оружия больше и оно технологичнее, что приведет к провалу наступления. Также журналист отметил, что новая операция предполагает использование мобилизованных - а их способность вести бои в сложной операции под вопросом.