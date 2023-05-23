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На очередном брифинге Министерства обороны Игорь Конашенков объявил, что бойцы успешно выбили диверсантов из Белгородской области. По его информации, армии удалось ликвидировать около 70 бойцов и даже несколько бронированных машин.
Так, по информации МО в Белгородскую область вчера утром пробралась украинская диверсионно-разведывательная группа. Штурмовые отряды ударили по населенным пунктам используя НАТОвские танки и бронированные машины, а также применяя поддержку с артиллерии. В ходе боев ДРГ сумели пробить оборону близь пункта "Козинка", а также дойти до Грайворонского района.
Российская армия для отражения атаки использовала артиллерию и авиацию. По информации МО большинство диверсантов были ликвидированы либо задержаны, а остальные выжившие сбежали обратно на территорию подконтрольной Украине. Потери ДРГ в ходе этой операции - 70 солдат, четыре бронированной машины и пять автомобилей.
Так, еще ночью другие военкоры сообщали, что ДРГ убралась с территории обратно в Украину. В ходе отступления по этой информации диверсанты уничтожили пораженную технику, включая подбитый бронетранспортер.
Так, ответственность за атаку взяли на себя две группировки: Легион «Свобода России»* и «Русский добровольческий корпус». Если посмотреть на сообщения в их группах, то они отрицают выход с территории области. По их информации они заняли позиции близь села "Козинка", начинают окапываться и подводят дополнительную военную технику. Они публикуют видео передвижения на бронетехнике. Не исключено, что это может быть информационная атака о которой предупреждал губернатор области. В сети они выложили видео, как используют минометы.
В украинских СМИ также появились посты, которые указывают на прорыв границы в других регионах. Такую информацию никто не подтверждал, видеоподтверждений также нет. Возможно, информационная атака с использованием официальных ресурсов Украины.
*признан террористической группировкой, запрещен на территории РФ.