В принципе реакция была весьма ожидаемой: "это не мы".

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Сегодня днём в Белгородскую область пробралась украинская диверсионно-разведывательная группа. Она открыла огонь прямо в населенных пунктах, что заставило жителей прямо-таки запаниковать. События все таки оказались довольно внезапными и шокирующими. Некоторые СМИ пишут, что ситуация в селе Козинка тяжелая.

Так, ответственность за действия взял на себя Легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус». В телеграм каналах этих групп можно найти сообщения в которых руководители гласят, что смогли пройти Гору-Подол. Говорят, что они штурмуют населенный пункт Грайворон в Белгородской области. Летают БПЛА, бронетехника с обеих сторон, да даже авиация со стороны ВС РФ привлечена к событиям. Атакующие используют танки Т-72 и даже технику НАТО — определенно, это подготовленная операция. Губернатор отметил, что местные жители целы, а из-за событий вспыхнула информационная атака. Некоторые СМИ предполагают, что это может быть сделано специально, чтобы отвлечь украинский народ от падения Бахмута.

Как бы там ни было, реакция поступила и от украинского руководства. В Твиттере выложил пост Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что всё происходящее в области — дело рук партизанов и добровольцев, а Украина к этому отношения не имеет. По его словам, его руководство с интересом следит за событиями.

Танки продаются в российском военторге, а партизанские отряды состоят все-таки из граждан России.

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В целом, украинские власти всегда нападая на приграничные регионы говорят: "это не мы". Выстрел ракетой попал в людей? Конечно, это не мы.