Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy будет под корейской компанией, а обычная версия будет производиться зарекомендовавшей себя TSMC.

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Учитывая, что производители уже смогли получить чипсет Snapdragon 8 Gen 3 и тестируют его в работе со своими устройствами, неудивительно, что появляются новости о следующем процессоре Snapdragon 8 Gen 4. И есть такой важный вопрос в сообществе любителей мобильных процессоров - а кто будет производить чипсет: Samsung, зарекомендовавший себя жором батареи и нагревом в Snapdragon 888 и 8 Gen 1, или энергоэффективный и холодный представитель от TSMC (8 Gen 2). Не будем спрашивать откуда у инсайдера @Tech_Reve появилась информация о таком решении компании Qualcomm, но ответ на этот вопрос уже появился. Как оказалось, производить новенькие процессоры смогут сразу две компании. Частичное разрешение на эксперименты для корейских инженеров было выдано.

Так, обычная версия, которая доступна почти всем производителям смартфонов будет разрабатываться благодаря родной и успешной TSMC по 3-нм технологии N3E. А вот улучшенная, разогнанная версия 8 Gen 4 for galaxy будет производиться непосредственно корейцами из Samsung. Компания, по всей видимости, хочет продолжить использовать разработку Qualcomm в топовых флагманах Galaxy S, отказавшись от Exynos в них окончательно. Но, использовать стандартную версию не желают, поэтому решили выделиться среди остальных производителей доработками. Правда, эти доработки не работают, а скорее мешают в случае 8 Gen 2, потому что стабильность в стресс-тестах (то есть троттлинг) совершенно не радует. А другие производители на этом же чипсете показывают результаты значительно лучше. Видимо, от старой традиции делать жаркие чипсеты корейцы не отказываются. Уйти от Exynos можно, но он от тебя не уйдет даже после перехода на Snapdragon.

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Так, Samsung будет использовать 3-нм техпроцесс 3GAP. Смогут ли корейцы избежать проблем с нагревом и троттлингом — сложный вопрос. Учитывая, что даже 8 Gen 1 был не очень в плане нагрева, то репутация у компании заранее испорчена. Ну а пока мы можем выдохнуть, поскольку производство Snapdragon 8 Gen 3 полностью возложено на родную TSMC. Она уж точно справиться с задачей, улучшит 8 Gen 2 и побьет рекорды в этом году.