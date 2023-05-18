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Пригожин обратился к командованию: "Пожалуйста, не отдавайте фланги, осталось несколько дней"
Так, Пригожин пытается убедить ВС РФ удержать фланги от наступления ВСУ, спасти бойцов Вагнера от окружения до взятия города.
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Видимо, ситуация на флангах у ВС РФ действительно тяжелая, поскольку уже даже Пригожин обращается с просьбой удерживать фланги от наступления ВСУ, пока бойцы Вагнера заканчивают штурм города. Похоже, что ВСУ действительно сумели продвинуться на около 500 метров за день используя артиллерию, и появилась опасность окружения ЧВК "Вагнер" до завершения штурма Бахмута.

Так, Пригожин записал аудио-обращение МО РФ. Так, по словам Пригожина российские бойцы бросили позиции и отошли примерно на 570 метров от стратегических точек на фланге. Такое решение привело к тому, что фланги посыпались, а ВСУ получают преимущество в операции по окружению бойцов Вагнера. Как раз таки ВСУ сейчас максимально сильно контратакуют, чтобы успеть до падения обороны города, используют артиллерию и западную технику пытаясь прорвать оборону. При этом МО РФ данную информацию пока не комментирует.

Пожалуйста, не отдавайте фланги. Нельзя отдать Сакко и Ванцетти. Осталось всего несколько дней. Упритесь, как можете. Сделайте все, от вас зависящее, чтобы фланги не посыпались окончательно. 

По всей видимости ВСУ активно атакуют по флангу с севера, как раз таки это направление важно для командования Украины для взятия Бахмута в кольцо. Новая операция ВСУ также предполагает контроль Соледара, а также нападение с юга по флангам.

Отмечу, что сегодня командование ВСУ также передало информацию, что бойцы смогли продвинуться по флангам на расстояние от 150 метров до 1,7 километра. Также командование ВСУ отмечает, что бойцы Украины не имеют преимущества в технике и личном составе, но продолжают атаку. По словам представителя ВСУ, бойцы РФ отступают с флангов после сильных ударов по точкам, примерно на 500 метров после каждого удара.

При этом до падения Бахмута осталось несколько дней. Такую информацию подтвердил сегодня Пригожин, а также западная пресса. Операция по окружению бойцов Вагнера имеет смысл только при обороне Бахмута, поэтому ВСУ имеют несколько дней для достижения цели, и активно контратакуют. Их единственная цель — пробить фланги и взять город в кольцо, после этого ударив артиллерией с высоты.

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