реклама
Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что силы Украины смогли продолжить наступление на флангах Бахмута и взять под контроль территорию от 150 метров до 1,7 километра. Так, по словам представителя Бахмут остается самой горячей точкой в боях на данный момент. Подразделения ВСУ продолжают продвижение на флангах без преимущества в технике и личном составе примерно на 150м-1,7км. Так, по его словам, оборона флангов отходит со своих позиций после сильных ударов по точкам. Видимо, ВСУ используют западные танки либо артиллерию для ударов по флангам, чтобы завершить окружение Вагнера до падения последнего укрепрайона. Так, представитель подтвердил, что бойцы Вагнера продолжают штурм города, чтобы зачистить последний район. Так, по его подсчетам Вагнер 487 раз ударил артиллерией по городу, использовалась и авиация.
При этом Пригожин отметил, что Вагнер продвигается непосредственно в городе. По его словам они зачистили западные кварталы города. Так с его слов Вагнер продвигается примерно по 200 метров в день. Западная пресса пишет, что бойцы Вагнера смогут взять город через несколько дней, а может даже и часов. А после этого операция ВСУ по окружению Вагнера потеряет всякий смысл.
ISW предполагает, что ВСУ продвигаются примерно на 500 метров каждый день на флангах.