Такую информацию передает разведка Британии.

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Недавно сам Пригожин подтверждал, что ВСУ смогли добиться успеха на флангах в районе Бахмута прорвав оборону, при этом терпя поражение в самом городе. Теперь такую информацию подтверждает и британская разведка, говоря о тактическом успехе ВСУ в районе Бахмута. При этом разведка также утверждает, что бойцы Вагнера продолжают успешно штурмовать город.

Так по информации разведки, украинские войска смогли успешно прорвать оборону российских сил на флангах Бахмута забрав стратегические точки, при этом удалось отбросить войска на значительное расстояние к югу и северо-западу от города. Это наступление оказалось успешным, и потребовало всего четыре дня активных действий. Со слов разведки это тактический успех, который позволил вооруженным силам Украины восстановить поставки ресурсов отрядам непосредственно в самом городе. Правда, недавно Пригожин заявлял, что ЧВК Вагнер успешно устраивают диверсии и взрывают маленькие колонны по дорогам контролирующихся ВСУ, и ресурсы буквально не доходят.

При этом британская разведка подтверждает — бойцы Вагнера продолжают успешное наступление в городе, проходя линию обороны за линией обороны. Также утверждается, что ВСУ готовят новую мощную линию обороны возле города Часов Яр.

Так, разведка утверждает, что Украина успешно сдерживает российские войска и создает новую линию обороны как преграду.

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Прорыв флангов может усложнить штурм города, поскольку стратегические точки позволяют вести огонь с артиллерии по городу, а также позволяют провести ресурсы в город. Сообщается, что началось контрнаступление, а также усилились обстрелы приграничных регионов с использованием фосфорных бомб. Из-за хорошей погоды ВСУ могут использовать всю поставленную технику на полную мощность, включая все переданные танки.