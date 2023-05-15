Видимо, с хорошей погодой начинается контрнаступление.

реклама

Бойцы ЧВК "Вагнер" почти завершили операцию в Бахмуте, остался финальный рывок, ибо необходимо пройти последний мощный рубеж обороны "Гнездо", до границы города осталось около 600 метров. Кажется, совсем мало, но в условиях жесткой обороны это не так. Если ВСУ останется без поддержки, то это ожидаемое поражение, поэтому украинское командование предпринимает быстрые меры — контратака, или же, похоже-то самое контрнаступление.

Пригожин заявляет, что пока бойцы "Вагнера" успешно ведут бои в Бахмуте забирая под свой контроль большую часть земли, на флангах ситуация складывается наоборот по самому худшему сценарию из предполагающихся. Хорошая погода позволяет Украине использовать всю свою технику на полную мощность. Началось наступление на отдельных участках, и к удивлению, оно успешное. Как стало известно, часть обороны посыпалась, войскам на фланге приходится отступать и отдавать под контроль Украины некоторые стратегические позиции, которые как раз таки украинцы не отдавали теряя кучу бойцов.

Те территории, которые кровью и жизнями наших боевых товарищей, брались много месяцев, каждый день, проходя по десяткам или сотням метров, сегодня практически без боя бросаются теми, кто должен удерживать наши фланги. - Пригожин.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать RTX 3070 за 45 тр в Регарде Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Тяжкую обстановку подтвердил и военкор Евгений Поддубный. С его слов, вооружённые силы Украины начали атаку в районе Соледара, в бой пошла бронетехника, которая обеспечила прорыв позиций. Некоторым подразделениям пришлось отойти, и ВСУ теперь закрепляются на новых позициях. По мнению военкора, весеннее контрнаступление Украины уже началось, а это его первые результаты. Сейчас проходит этакая операция по окружению бойцов "Вагнера" в Бахмуте. Есть мнение, что в скором времени ВСУ начнут атаковать юг, чтобы полностью окружить войско в Бахмуте и впоследствии отбить территорию.