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ЧВК "Вагнер" устраивает засады на колонны ВСУ под Бахмутом
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Как известно в Бахмуте идут тяжелые бои. Украинские войска стараются удержать территорию, отдавая предпочтение стратегическим точкам, то есть дорогам и высотам. Ведь взятая высота позволит эффективно наносить удары по подразделениям ЧВК «Вагнер» непосредственно в городе. Известно, что ЧВК взяла под контроль почти всю территорию Бахмута, у украинских войск все меньше укрытий в виде зданий, и необходима поддержка артиллерии/авиации.

Собственно поддержку поставляют по дорогам, которые контролируются украинскими войсками. Их взять под контроль можно, но устроить засаду, которая уничтожит целую колонну поддержки будет лучшим решением. 

На некоторых таких направлениях подрывается большое количество техники. Сюрпризом может быть, например, обыкновенная мина. Либо ЧВК может воспользоваться ПТУРом, и с относительно близкого расстояния уничтожит относительно большую колонну техники. В конце концов также используется артиллерия, которая быстро заканчивает засаду. Назвать такую дорогу безопасной и эффективной — сложно, но украинское командование считает иначе.

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Тем временем стало известно, что украинские войска начали операцию по окружению ЧВК "Вагнер". Видимо, это и есть то самое украинское контрнаступление, ведь с хорошей погодой появляется и хороший шанс контратаковать по флангам. Пригожин заявляет, что ситуация на флангах складывается по наихудшему сценарию, оборона в некоторых местах "посыпалась". Тяжелую обстановку подтверждают и некоторые военкоры.

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#украина #всу #бахмут #чвк вагнер
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