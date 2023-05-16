При этом украинское руководство это отрицает.

Фосфорные снаряды. Не вчерашний обстрел.

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Некоторые военкоры сообщают, что контрнаступление вооруженных сил Украины уже началось, а вместе с этим интенсивность обстрелов приграничных регионов только усиливается. ВСУ этой ночью опять обстреляли Белгородскую область, при этом использовав зажигательные снаряды из РСЗО БМ-21 «Град». Всего за ночь силы Украины использовали восемь зажигательных снарядов по территории области.

Так, по данным ночью силы Украины обстреляли село Старый Хутор, оно расположилось всего в двух километрах от украинской границы. К счастью, зажигательные снаряды обошли стороной дома, и гражданские не пострадали, и здания остались целы. Если бы снаряд пролетел еще около 250 метров — жертв бы не избежали. А учитывая, что это фосфорные зажигательные снаряды, которые к слову запрещены конвенцией, то последствия могли бы быть куда хуже.

Этой же ночью ВСУ использовали фосфорные снаряды для обстрела хутора Нижние Мельницы, который кстати также расположился недалеко от украинской границы - 2,5 километра. К счастью, в этот раз вновь все обошлось без жертв и разрушений.

Вчера губернатор Белгородской области сообщал, что украинские силы обстреляли некоторые населенные пункты Шебекинского городского округа. В результате ударов по области Украина сумела нанести урон по линиям электропередач, прервав передачу электроэнергии в отдельные села. Разумеется повреждения были быстро исправлены, а электричество вернулось в дома в тот же день.

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Также вчера сообщалось, что силы Украины обстреляли базу отдыха. Пострадали заборы и окна, а вот жертв, к счастью, нет. Как мы видим ВСУ начали интенсивнее обстреливать приграничные регионы, при этом используя фосфорные снаряды, что запрещено Женевской конвенцией, но это не мешает их использовать.