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Появилась информация, что на Сватовском направлении силы России успешно обезвредили танк словенского производства T-55S, который поставили Украине еще в прошлом году.
Так на опубликованном ролике видно, что танк T-55S менял свою позицию прямо во время работы российской артиллерии. Непосредственно момент, когда что-то поразило этот танк на ролик не попал, но в кадре было видно, что танк дымит, а ходовая часть с правой стороны отказала. Известно, что управляющие танком эвакуировались из техники. Один из танкистов получил ранение от удара. Утверждать, что это именно словенский T-55S невозможно, но во-первых, он похож на него, а во-вторых им управляли четыре человека, что характерно для этой модификации.
Напомню, что данный танк поставлен Украине еще в октябре прошлого года. Словения предоставила то, что у нее было в рамках обмена с Германией, ведь можно было получить заветные Леопарды. Всего Украине передали 28 модифицированных танков. К слову Словения их получила после развала Югославии и ее армии.
Так, эта модификация может похвастаться западными усилениями, включая динамическую броню Super Blazer и современные системы наведения. Туда же установили английскую 105-мм пушку L7A1, которая использует боеприпасы израильского производства. Там также установлены современные тепловизоры, системы связи, различные системы предупреждения, усиленный двигатель, обновленные гусеницы, дымовые гранаты и многое другое, включая ночное виденье. Короче танк вполне себе хороший аналог Leopard и другим танкам из США. Израиль постарался производя для него модификации, но как мы видим, они не спасают от работы артиллерии. Танк как был танком, так и остался.
По всей видимости в район Сватово-Кременная ВСУ перебросили свои танки T-55S совместно с 47-й штурмовой бригадой ВСУ. Известно, что на это направление также были переброшены Leopard 2R родом из Финляндии, их используют для обхода минных полей.