Новые ограничения касаются транзита товаров и обход санкций.

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Президент европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла детали 11-го пакета санкций. Как и ожидали СМИ, Европа собирается бороться с возможностями обхода уже действующих санкций, вводя ограничения на "теневые организации". Также введут ограничения на транзит некоторых товаров через Россию. Такую информацию передала сегодня Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Киеве.

Так, новый пакет санкций состоит из трех основных элементов.

Первый элемент это расширение списка товаров, на которые уже действуют ограничения. Европа собирается наложить дополнительные ограничения на импорт товаров, в частности на новейшие технологии или запчасти для самолетов, которые идут в третьи страны и затем в Россию.

Второй элемент этого пакета — это инструменты, которые смогут помочь странам Европы помешать обходу санкций. Так, теперь Европа может отслеживать товары, которые идут в третьи страны. Если, из третьих стран товары попадают в Россию, то есть нарушают санкции, то Европа вправе ввести ограничения на экспорт товаров против стран, которые помогают в обходе санкций РФ. То есть, Европа может начать ограничивать другие страны, вводя маленькие ограничения.

И третий последний элемент — это запрет теневых организаций из России и третьих стран, которые специально нарушают санкции ради выгоды и их обхода. Если честно, этот момент желательно дополнительно прояснить. Как я понимаю, Европа хочет ограничить тех, кто поставляет санкционные товары в Россию серыми путями. То есть, те товары, которые не должны попадать на рынок, но попадают, должны окончательно пропасть с рынка, или Европа будет преследовать таких продавцов.

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Урсула также добавила, что санкции — работают. По ее данным, Европа уменьшила импорт из России на две трети. Урсула считает, что это огромный удар по экономике и доходам РФ. Урсула считает, что если 11-й пакет запретит обходить санкции, то удар станет еще сильнее, а особенно если к этому подключить страны G7.