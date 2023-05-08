Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Швеция планирует вступить в НАТО до саммита в Вильнюсе
Власти пытаются скрыть разочарование, что не смогли вступить в альянс совместно с Финляндией.
рекомендации
MSI 4070Ti подешевела на порядок
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-45000р на iPhone 14 Pro - смотри цену

реклама

Швеция планирует вступить в альянс НАТО до начала саммита в Вильнюсе. Напомню, что его будут проводить уже в середине июля, так что у шведских властей имеется в распоряжении около двух месяцев. Такое желание выразил шведский министр обороны Пол Йонсон.

Издание ERR спросило министра, озадачен ли он тем, что Швеция не смогла стать членом альянса совместно с Финляндией, хотя этот процесс государства начали одновременно. Министр заявил, что не хотел бы использовать слово "озадачен". Он заявил, что, то, что Финляндия уже смогла стать членом НАТО — это хорошо для безопасности как Финляндии, так и Швеции. Но, он также ответил, что важно, чтобы его государство смогло как можно быстрее присоединиться к альянсу. Желательно, чтобы это случилось до 10 июля.

Йонсон добавил, что понимал еще тогда, что у его страны больше проблем с Турцией, чем у Финляндии. Но, его страна также сделала ряд шагов, которые должны помочь в решении разногласий и разрешить доступ к альянсу.

Йонсон отметил, что его в этом вопросе значительно поддерживают Соединенные Штаты. Министр обороны США Ллойд Остин во время недавнего визита в Швецию также заявил, что Швеция должна попасть в альянс как можно скорее, и желательно до саммита.

А вообще Йонсон считает, что Швеция должна была попасть в НАТО еще десятилетия назад. Что же тогда их останавливало?

рекомендации
RX 7900XT подешевела на порядок
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Важно отметить, что турецкая оппозиция активно выступает за то, чтобы поддержать Швецию и быстрее подписать документ, который позволит государству вступить в НАТО. Фактически, выборы в Турции решат судьбу Швеции — если победит оппозиция, то вероятнее всего, Швеция быстро вступит в альянс. А если нет, то она может не успеть завершить вступление до саммита. Вероятно, тогда придется делать более значимые шаги для достижения цели.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#нато #финляндия #швеция
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Президент Чехии посоветовал Западу забыть о полной победе над Россией
Спикер ВВС Украины: мы будем иметь одну из лучших систем ПВО в мире
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин: Минобороны пообещало ЧВК «Вагнер» всё необходимое вооружение и назначило куратором генерала Суровикина
31
США подтверждают сбитие гиперзвуковой ракеты «Кинжал» украинским ПВО
84
Москву ожидает трехмесячный температурный армагеддон из-за самого жаркого лета за последние 150 лет
9
Аналитики Travel Safety Index создали антирейтинг худших мест для туристических путешествий в 2023г
5
Ещё один ЗРК Stormer HVM не смог защитить себя от угрозы с воздуха, будучи машиной ПВО
16
Streacom показала корпус без вентиляторов: до 600W пассивного охлаждения
+
В Финляндии альтернативой российскому топливу стал итальянский мусор
7
В ВСУ появился первый ЗРК Avenger, поражённый барражирующим боеприпасом "Ланцет" [Видео]
4
США хотели получить от Турции её комплекс С-400 для изучения
4
Пригожин: Бахмут будет взят силами чеченского подразделения «Ахмат»
8
В зоне СВО был замечен танк Т-72Б3 с нестандартной защитой типа "скворечник", дооснащённый Контакт-1
+
Отступления не будет: Пригожин сообщил о скором поступлении боеприпасов и вооружения
2
Моддеру удалось записать Windows 11 в память мобильной видеокарты GeForce RTX 3050
1
Linux станет операционной системой по умолчанию для Россиян
65
Пригожин: ЧВК «Вагнер» остаются в Бахмуте, Минобороны пошли на уступки
7
Суд Берлина разрешил демонстрацию флага и символики России 8 и 9 мая
+
Китайские законодатели могут обязать производителей оснащать машины бортовыми самописцами
+
iPhone уцелел при падении с высоты более 4 км
1
Кадыров раскритиковал шум, поднятый вокруг «снарядного голода» в ЧВК «Вагнер»
3
Radeon RX 6600 за 16000 руб с Aliexpress показала 60 FPS в Cyberpunk 2077 на впечатляющих настройках
3

Популярные статьи

AIM-260: США нацелились на РФ и Китай ракетами, способными наносить кинетические удары "hit-to-kill"
20
Вторая казнь Noctua
50
Почти идеальная сборка игрового ПК за 70 000р для любых игр в 2К на максимальных настройка графики
13
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - дрель с дисплеем и кухонный робот Сяоми.
2
Впечатления от замены SSD под Windows с 120 на 256 ГБ в игровом компьютере - стоило ли переплачивать
26
Итоги гоночного уик-энда 6-7 мая
+
Как играется в Rocket League в 2023 году
2

Сейчас обсуждают

Serezhka
17:09
Этот флаг занимает там законное место!
Над Рейхстагом вывесили красное знамя Знамя Победы
Denis Belokopytov
17:08
с 2010 года на серебрянной стреле, все ок ток родные вертушки померли, но ПК работает 24/7
Вторая казнь Noctua
Алексей Ломакин
17:08
Ски цена убавьте у 3060 12гб
RTX 5090 получит более миллиарда транзисторов и превысит 3 ГГц, а выйдет в конце 2024 года
Johan_888
17:00
Что, уже тренируются "правильный" флаг вешать?
Над Рейхстагом вывесили красное знамя Знамя Победы
fanat181
16:57
Фейк. Расходимся. Уже везде опровергли данный инцидент. Как и следовало ожидать. Сами погуглите.имейте свою точку зрения ...довяряй, но проверяй. Удачки и мирного всем неба.
Streacom показала корпус без вентиляторов: до 600W пассивного охлаждения
Андрей Филиппов
16:55
Запад уже успел показать своё отношение к россиянам по всему миру, гнобя даже беженцев, которые вот вообще не поддерживают режим Пыни ни разу. И это прям лучше любой местной пропаганды оправдывает всё...
В Кремле прокомментировали нашумевшее заявление главы ГУР МО Украины Буданова о россиянах
fanat181
16:53
С чего вы взяли что это баллистическая ракета. Что такое баллистика. Дайте поподробнее пояснения.
Streacom показала корпус без вентиляторов: до 600W пассивного охлаждения
eai
16:52
Цена 22900 руб. !!! Это что 130$, больные ублюдки. 23 тысячи за этот кусок говна.
Планшет Teclast T40S с 8 ГБ памяти с 10 по 15 мая будет доступен по сниженной цене
Shroud Solo
16:50
Если бы попадал в цель на гиперзвуковой скорости то плазма в носу была бы видна однако даже на испытаниях плазма в носу нет также ракета просто светитась бы как ёлка если бы её скорость при попаданиии...
Streacom показала корпус без вентиляторов: до 600W пассивного охлаждения
Михаил Соломонов
16:49
"которым управлял украинский экипаж, обученный в Оклахоме, но не имеющий зарубежных советников на поле боя" вот с этого прям от души поржал xD
Streacom показала корпус без вентиляторов: до 600W пассивного охлаждения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем