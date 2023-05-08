Власти пытаются скрыть разочарование, что не смогли вступить в альянс совместно с Финляндией.

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Швеция планирует вступить в альянс НАТО до начала саммита в Вильнюсе. Напомню, что его будут проводить уже в середине июля, так что у шведских властей имеется в распоряжении около двух месяцев. Такое желание выразил шведский министр обороны Пол Йонсон.

Издание ERR спросило министра, озадачен ли он тем, что Швеция не смогла стать членом альянса совместно с Финляндией, хотя этот процесс государства начали одновременно. Министр заявил, что не хотел бы использовать слово "озадачен". Он заявил, что, то, что Финляндия уже смогла стать членом НАТО — это хорошо для безопасности как Финляндии, так и Швеции. Но, он также ответил, что важно, чтобы его государство смогло как можно быстрее присоединиться к альянсу. Желательно, чтобы это случилось до 10 июля.

Йонсон добавил, что понимал еще тогда, что у его страны больше проблем с Турцией, чем у Финляндии. Но, его страна также сделала ряд шагов, которые должны помочь в решении разногласий и разрешить доступ к альянсу.

Йонсон отметил, что его в этом вопросе значительно поддерживают Соединенные Штаты. Министр обороны США Ллойд Остин во время недавнего визита в Швецию также заявил, что Швеция должна попасть в альянс как можно скорее, и желательно до саммита.

А вообще Йонсон считает, что Швеция должна была попасть в НАТО еще десятилетия назад. Что же тогда их останавливало?

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Важно отметить, что турецкая оппозиция активно выступает за то, чтобы поддержать Швецию и быстрее подписать документ, который позволит государству вступить в НАТО. Фактически, выборы в Турции решат судьбу Швеции — если победит оппозиция, то вероятнее всего, Швеция быстро вступит в альянс. А если нет, то она может не успеть завершить вступление до саммита. Вероятно, тогда придется делать более значимые шаги для достижения цели.