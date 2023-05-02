Госсекретарь США Энтони Блинкен продолжает предполагать, когда же начнется контрнаступление Украины. А если быть точнее, то подсказывает украинским властям, что нужно поторапливаться, чтобы сохранить военные поставки.

Так, по словам Блинкена в интервью Fox News контрнаступление начнется в ближайшие недели. Так и запишем: прогноз Госсекретаря США, наступление в мае. Посмотрим, сбудется ли оно, или опять перенесут из-за погоды.

Также Блинкен добавил, что успех на поле боя – лучший и самый быстрый путь к примирению. Такой мир будет куда справедливее и устойчивее, считает Блинкен. Ну, это, Госсекретарь уже решил и итоги наступления, которое по его мнению будет успешным и принесет много побед за короткие сроки. Ну, а как же, нужно ведь оправдывать миллиардные поставки вооружения, а то придется оправдываться потом перед людьми... А это сложнее, чем перед СМИ.

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Правда есть одно, но — сами украинские власти еще не знают, нужно ли начинать наступление, или оно того не стоит. Почему? Потому что опасно, и нет гарантий, что это не приведет к печальным последствиям.