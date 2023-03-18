Аниме стало настолько популярным, что им можно рекламировать оригинальную игру.

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Уже ставшая легендой Cyberpunk 2077 может получить больше контента из аниме Cyberpunk: Edgerunners, которое было основано на мире из игры. Та ситуация, когда аниме стало популярнее оригинальной игры, и его можно использовать для рекламы будущего дополнения. А еще аниме стало настолько любимым фанатами, что они готовы купить любой платный бандл со скинами, только бы поиграть за полюбившихся героев — столько возможностей для монетизации, поляки действуйте, пока не потеряли хайп. Аниме-адаптация оказалась гораздо более успешной, чем многие ожидали. Даже проджекты не ожидали такого успеха.

Отмечу, что после того как Edgerunners показали на Netflix, игра Cyberpunk 2077 достигла новой отметки в продажах. Это свидетельствует о том, что аниме повлияло на популярность оригинальной игры. Теперь создатели собираются выпустить первое и последнее дополнение Phantom Liberty в этом году. И, по слухам там будет присутствовать контент из аниме. Это сделано для того, чтобы увеличить продажи единственного DLC.

Игрок под ником Acrobatic_Internal_2 на Reddit выложил пост. В нем он рассказал, что обнаружил журнал заданий, в котором упоминаются некоторые имена и организации из Edgerunners. В частности эта запись: "%DLC_MAIN% : CASINO WARFARE". Это задание обязует игрока позвонить Фалько — важному герою из аниме. Также есть действие связанное с NightCorp. Также в журнале квестов нашли задание, связанное с Альт Каннингем — героине-нетраннерше, которая по сюжету умерла еще в молодости на задании с Джонни. По всей видимости, создатели хотят подробнее рассказать про героиню, и раскрыть новые детали связанные с ее историей. А это, вполне может рассказать нам, как спасти главного героя Ви, или как можно пообщаться с Альт в киберпространстве. Хотя, ожидается, что Phantom Liberty не будет отвечать нам на вопрос "выжил(а) ли Ви".

У CD Projekt Red большие планы на Cyberpunk 2077 и единственное дополнение. По всей видимости, оно будет гораздо крупнее чем ожидалось и сможет ответить нам на многие вопросы. Возможно, после релиза аниме и ее успеха разработчики доработали дополнение. Правда, это всего лишь слух, который может оказаться пустышкой. Acrobatic_Internal_2 не является надежным инсайдером, и мог подделать записи из журнала ради популярности. Может быть, игрок просто скачал модификацию или создал свою, и воспользовался наивностью сообщества. Но нельзя поспорить с тем, что использование Edgerunners положительно скажется на игре и будущем сиквеле, который подтвержден.

Напомню, что студия пообещала добавить в дополнении много побочных квестов, которые не связаны с основной сюжетной линией DLC. И как раз таки там могут появиться все эти персонажи. Это показывает, что необходимо проходить всю игру полностью, включая побочные квесты, чтобы полностью разобраться в лоре.

DLC Phantom Liberty выйдет на ПК и некстген консолях. PlayStation 4 - пролетает. Релиз запланирован на текущий год.

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Также напомню, что студия готовит обновление Overdrive. Оно должно улучшить трассировку лучей, освещение и тени. Это этакая трассировка лучей нового поколения. Ее официально покажут на презентации GDC 22 марта. Надеемся, что игра не получит новые технические проблемы после такого масштабного апдейта. Создатели сказали, что ночной город и неон выйдут на новый уровень после обновления, правда нужна хорошая видеокарта из серии 40**.