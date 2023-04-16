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И опять приветствую вас здесь. Опять мы будем говорить про вещь, которая сильно связана с Forza Horizon - той игрой, которую я люблю хейтить в последние годы из-за стагнации в контенте. В общем, если вы помните, то недавно была основана новая студия бывшими разработчиками Forza - Maverick Games. Собственно я здесь, чтобы разобраться, чем они будут заниматься и удивлять нас в будущем. Не сидеть же сложа руки и смотреть на то, как они ничего не делают, верно? Верно!

Ну а еще интересно разобрать, чем они занимаются, когда посмотрел на последнее дополнение для Forza Horizon 5 про ралли и расстроился. Увы, но это самый настоящий "кринж", если смотреть на это со стороны очередного дополнения. Так вот, интересно чем могут похвастаться бывшие разработчики франшизы.

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В январе 2023 года несколько сотрудников Playground Games основали новую студию. Естественно, они покинули Playground. В список ушедших вошел даже директор Майк Браун, и он является основателем новой студии — довольно серьезная потеря для Microsoft, зря вы так, зря, и так серия уже в упадке, а тут уходят важные кадры. Надеюсь, конкуренты знают, что делать.

Так вот, также с ним ушли: технический директор Мэтт Крейвен, он займет аналогичную должность в новой студии. Гарет Харвуд и Фрейзер Страхан также сохранят прошлые должности: контент-директор и аудиодиректор. Арт-директор Forza по имени Бен Пенроуз также присоединился к новой студии, и также сохраняет былую должность. В команду вошел и бывший директор по дизайну из Electronic Arts Элли Маршалл. Исполнительным директором станет ведущий продюсер Playground - Том Батчер, а операционным директором назначат бывшего руководителя Sumo Digital Хариндера Сангха. Вот кстати, что тогда сказал генеральный директор Браун:

реклама Мы уже начали работать над новой крупной игрой масштаба ААА, игроки увидят сверхкачественную игру спустя годы. А разработчики получат новый дом, где каждый может рисковать, каждый будет свободен, и каждый сможет выражать свое творчество, связывая его с игровой индустрией. Прежде всего, каждый сотрудник будет самим собой;

Как мы видим, стартовый набор у Maverick неплох. Много опытных рабочих. Многие из крутых студий. Многие имели опыт работы в гоночной сфере. Определенно, шансы на создание хорошей игры имеются. И, в объявлении сказано, что студия уже начала работу над игрой масштаба ААА. Таки что за игра масштаба ААА планируется, и чего нам ждать от студии в ближайшем будущем? Как я понимаю, релиз то назначен на 2025-2026 год.

Кстати, мысля почему Браун и другие решили уйти из Playground Games: эммм.... Провал Forza Horizon 5? Плохие решения дизайнеров, или кто там разрабатывает основу игры, а также желание издателя заработать как можно больше денег не затрачивая много сил? Думаю, вот она причина. Как вы знаете четвертая часть была встречена пользователями неплохо, но по мере развития критики было все больше. Даже я не люблю, как развивали Forza Horizon на протяжении нескольких лет. Но релиз пятой части стал началом конца: это, технические проблемы на релизе. Это, отсутствие онлайна на протяжении почти месяца после релиза!!! Месяц в песочнице, ориентированной на многопользовательскую игру не было онлайна, и при этом разработчики очень скудно контактировали с сообществом и изредка сообщали, что ведут работу над хотфкисом. Короче, ужасный контакт. Далее идет слабое обновление, ибо одной пустынной карты, которая довольно скучна, определенно не хватает. Проблемы с лицензиями и многое другое повлияли на сотрудников. И критика сообщества конечно тоже имеет место. А дополнение Hot Wheels сделало то, что должно — убедило директоров уходить из студии и делать что-то свое. Вероятнее всего, издатель в лице Microsoft заставлял разработчиков делать то, что они не хотели. И, поэтому мы получаем такие пресные обновления с типичными сезонами и такие слабенькие дополнения на десяток часов. Хотя, в Hot Wheels я провел вообще часов пять.. Это ужас, за что я платил?! С раллийкой может произойти то же самое. Хотя, в целом, я настроен оптимистично. Некоторые плохие моменты повторяются: маленький автопарк, кастомизация из прошлых игр и однотипная локация. Но, есть и хорошие моменты. В общем вот такая вот ситуация в Playground Games и привела к тому, что директора ушли. Не давите на профессионалов, если они важны (c) - кто-то. Я даже не удивлен, что так произошло. Да, они вели прямые трансляции и презентации, но лишь потому, что они сотрудники и обязаны это делать. А вот энтузиазмом там даже не пахло, давно. Серия Forza Horizon находится на спаде, и это мы видим своими глазами. Когда ты создал формулу успеха, нужно случайно не зазвездиться, и не скатиться в дно, как другие компании. А сейчас желаю конкурентам, например Test Drive победить форзу, чтобы неповадно было. Кстати, перед уходом важные лица типа Брауна перестали вести прямые трансляции и не презентовали крутых обновлений. Это о чем то, да говорит.

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Конечно, прошло только несколько месяцев с момента основания студии, и ожидать, что они уже готовы показать нам игру бессмысленно. За такое время даже концепт нормально не сделаешь. Не стоит надеяться даже на маленький тизер, или хотя бы намек в социальной сети на будущее. Однако мы не сдаемся, и проведем маленькую разведку, чтобы понять, чем заняты Maverick. В этом нам поможет Твиттер, Reddit, официальный сайт студии и другие "намеки" разработчиков. На ютубе кстати, можно найти их подкасты. Все они с участием Майка Брауна. А в первых двух фигурировал и Том Батчер. Пойдем слушать? Пойдем! Если быть фанатом форзы, то быть странным фанатом форзы.

И так, новая независимая студия действительно делает упор на то, чтобы быть свободной от других крупных издателей типа Electronic Arts, Microsoft, Sony и так далее. Зачастую, они убивают игры, и не дают творческих возможностей для развития франшизы. Это мы видим на примере Forza. За десять лет франшиза как осталась на том же месте, так и стоит. И на пользу это ей совершенно не идет. Те кто не развиваются в нашем мире, зачастую проигрывают более развитым существам, то бишь другим играм. Лозунг студии:

Вдохновляйтесь, будьте креативными и инновационными

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Майк Браун хочет создать такую рабочую среду, в которой команда захочет идти на риск и делать то, что считает нужным. Браун также сказал, что способность ставить под сомнение идеи разработчиков это хорошо и будет поощряться. Еще бы, конструктивная критика еще никогда не мешала нормальным разработчикам. Она мешает тем, кому хочется ничего не делать и заработать как можно больше денег - то бишь крупным издателям, корпорациям добра. Команда Maverick собирается исследовать как можно адаптировать старый функционал по-новому, а не повторять его в "новой" игре. Все таки, многое уже придумано, и если переделать старое, то это будет новое. Или как говорится, все новое, это хорошо забытое старое. Или просто сильно измененное старое, что даже поощряется.

Похоже, что Майк Браун был самым настоящим заложником издателя Microsoft. Все что он сказал, этого не хватает новой Forza Horizon - инновации, новый функционал, риски, свобода и творчество с рисками. Horizon это та же игра, что была раньше. Типа Horizon 5 это Horizon 4, а Horizon 4 это Horizon 3, а Horizon 3 это Horizon 2, а Horizon 2 это Horizon. Так и дошли до первой игры. Не амбициозно, согласитесь? Типичный труд лентяя, который не хочет этим заниматься и его заставляют. Отмечу, что Браун — творческий директор, и он видел, как создаются старые игры Horizon. Он то уж точно знает, что именно происходит в студии, и почему все так плохо у франшизы. Он таки не должен допускать подобных ошибок, иначе это повлечет за собой повторение истории как с Horizon - игру забудут, студию тоже, и Брауна будут сильно критиковать, а он в итоге станет выкупленным издателем, лол.

Обратите внимание, что до покупки Playground в 2018 году, игры Horizon сильно менялись. Каждая игра была новой и масштабной, это был огромный шаг вперед. А что произошло дальше? Forza Horizon 4 и Forza Horizon 5 - игры, которые никому не нужны, и их не вспоминают. Ладно, четверка еще нормально, а вот пятерка как дырка на асфальте, только мешает и портит общий вид франшизы. Серия покатилась вниз, а разработчики сфокусировались на зарабатывании денег. Больше денег Лебовски, больше!

Браун сказал, что ушел из студии, потому что не мог упустить огромную хорошую возможность. Вполне вероятно, что креативный директор имел в виду связь с сообществом. Это именно за то, за что критикуют студию сегодня. Может быть, он приходил к руководителям из Microsoft и говорил: "эй, смотрите, я думаю Forza Horizon 5 была бы лучшей игрой, если бы мы поменяли это, и решили убрать это". И собственно это причина, почему он покинул студию и основал свою — издатель не позволял вносить изменения в "успешную" по мнению Microsoft формулу успеха. Может, это позволит Брауну сделать лучшую версию Horizon, независимо от Microsoft, а может это просто хайп на расстроенном сообществе, которое ищет новую игру, новую франшизу, новую атмосферу для релакса.

Вероятно, креативный директор видел, чем будет расширение №2 - раллийка. И, понятное дело он видел, что создается все то же самое в новой обертке за большую сумму, а идеи Брауна вновь отвергнуты. Конечно, в таком случае разочароваться в издателе очень легко и просто, и захочется стать свободным, сделать то, что мечтаешь всю свою жизнь. Он не мог проявлять свое творчество в студии, и ушел. А за ним другие люди, которые хотят быть творческими личностями, и развивать игровую индустрию, а не доить игроков одного за другим, делая мусорный контент, подавая его как AAA. Определенно Браун мог предложить игровому миру куда больше идей, чем мог реализовать в Playground Games. И это та хорошая возможность, которую он увидел, и которой воспользовался. Это не возможность своровать идею Microsoft с Forza, а вот это вот все. Мы можем только посочувствовать Майку, и другим сотрудникам, и другим студиям, которые обязаны работать совместно с крупными издателями. Со мнением лишь некоторых студий считаются крупные добрые корпорации — например с Bethesda или Rockstar (но это неточно, особенно если посмотреть на обновления и развитие GTA за последние годы). То же самое происходит повсеместно, во всех студиях, включая Rockstar. Одна Bethesda, вроде делает то, что желает. Как минимум ей дали самостоятельно выбрать дату релиза своей игры — это положительная сторона для масштабного проекта. И это, почему нужно переживать за шестую часть легендарной GTA. Творческой свободы у сотрудников все меньше, а денег нужно все больше. Не испортится ли из-за этого серия — большой и сложный вопрос. Я надеюсь, Rockstar смогла что-то пообещать Take-Two и не испортит легенду игровой индустрии, которая живет уже несколько десятилетий. А иначе дайте мне сойти с планеты, спасибо.

Майк Браун определенно заслуживает доверие. Он творческая личность с крутым огромным портфолио разработанных игр, включая старые, хорошие Forza Horizon. И его решение открыть свою студию - довольно смелое. Очень решительный человек, что скажешь. Именно так выглядит возрождение игровой индустрии. Так бы поступили остальные... Эх... Мечты... Мечты...

Теперь он может принести весь опыт в новую, независимую студию. Передать опыт другим рабочим. Позволить себе и другим быть творчески свободными, и наконец создать ту гонку, которую он давно хотел еще в Playground, и на которую наложил вето издатель в лице Microsoft. И это — огромный риск для всей его карьеры.

На данный момент студия просто пытается подтянуть свою организацию и логистику. О производстве масштабной AAA-игры прямо сейчас и речи не идет. Ждать тизера темболее не стоит в ближайший год. Сейчас Maverick активно нанимает разработчиков и дизайнеров. Все вакансии доступны на официальном сайте. В конце первого подкаста Том Батчер сказал следующее: "Мы сможем пригласить любого, кто желает посетить нашу студию, когда все будет полностью организовано и готово к работе".

Определенно, студия еще не готова к старту работ. В инстаграме они следят за популярными ютуберами, возможно их пригласят в студию, когда все будет готово. Определенно, они готовы показывать прогресс разработки в будущем и свободно делиться подробностями с популярными людьми для рекламы нового проекта. Так что, когда нужно будет, все узнаем. Обязательно. Также в интервью Браун отметил, что он человек, которому больше нравится открытый мир, чем вождение. Вероятно, новая масштабная AAA-игра не гонка, а совершенно иной жанр с открытым миром: шутер, выживание и так далее.

Так что, пожелаем им удачи. Я буду следить за ними даже в том случае, если это будет не гоночная игра. И вам желаю пожелать им удачи. Поделитесь мнением по этой ситуации, как вы считаете, правильно ли поступил Майк Браун? Что от них ждать в будущем? И, насколько плачевная ситуация у Forza Horizon, Forza Motorsport и Microsoft?