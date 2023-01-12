Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Разработчики Forza Horizon создали свою студию и разрабатывают AAA-проект с открытым миром
Набрались опыта на гиганте игровой индустрии, и пошли делать свое по подобию.
рекомендации
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

реклама

Некоторая часть разработчиков Forza Horizon покинула студию Playground Games, которая принадлежит Xbox Games Studios, они решились на создание своей собственной игровой студии, чтобы бросить вызов рынку ААА-проектов с открытым миром, студию назвали Maverick Games.

Новую студию будет возглавлять бывший творческий директор Forza Майк Браун, он останется творческим директором в новой студии, а также возьмет на себя обязанности главы студии. А с чем студия будет дебютировать на игровом рынке? Это ААА-проект с открытым миром. И важно отметить: это не обязательно будут гонки, разработчики могут кардинально поменять свое направление и разработать проект в новом для себя жанре. Учитывая опыт разработчиков полученный при работе с Forza, скорее всего, это будет очередной симулятор либо рейсинг-аркада, как например та же Horizon.

К команде разработчиков Maverick присоединились и другие бывшие сотрудники Playground. Техническим директором новой студии станет Мэтт Крейвен, он занимал данную должность в Playground. Гарет Харвуд и Фрейзер Страхан также сохранят прошлые должности: контент-директор и аудиодиректор. Арт-директор Forza по имени Бен Пенроуз также присоединился к новой студии, и также сохраняет былую должность. В команду вошел и бывший директор по дизайну из Electronic Arts Элли Маршалл, он также сохранит данную должность в Maverick. Исполнительным директором станет ведущий продюсер Playground - Том Батчер, а операционным директором назначат бывшего руководителя Sumo Digital Хариндера Сангха.

Генеральный директор Браун уже пояснил, как видит развитие студии, и чего можно ожидать от Maverick в будущем, он заявил: "люди полюбят новую студию спустя годы".

Мы уже начали работать над новой крупной игрой масштаба ААА, игроки увидят сверхкачественную игру спустя годы. А разработчики получат новый дом, где каждый может рисковать, каждый будет свободен, и каждый сможет выражать свое творчество, связывая его с игровой индустрией. Прежде всего, каждый сотрудник будет самим собой;

Тут лишь можно пожелать хорошего развития, и чтобы действительно все получилось так как планируется и было сказано генеральным директором, а не как всегда: очередная Activision Blizzard. 

рекомендации
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

А что происходит с Forza Horizon неясно, Microsoft совсем не говорит про дела внутри студии, но по всей видимости все не так гладко, как хотелось бы. Думаю, с Forza Motorsport ничего не случится, а переноса с весны текущего года не произойдет, но вот что будет со следующей Forza Horizon - вопрос, может нас ждут кардинальные изменения в геймплее? Или наоборот... По слухам, компания Microsoft проведет Xbox Developer Direct, где покажет новые игры. Это произойдет уже в конце января, и мы, вероятно, узнаем дату релиза Forza Motorsport и Redfall.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#microsoft #xbox #открытый мир #forza horizon #aaa-игры #maverick games
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Первый вторничный патч года закрывает 98 уязвимостей безопасности и одну уязвимость нулевого дня
Обновление Xbox поможет сэкономить на электроэнергии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США верят в то, что Россия из-за санкций не сможет развивать проект перспективного истребителя Су-75 Checkmate
59
В Турции объяснили, почему страна перестала поставлять «Байрактары» на Украину
9
По итогу анализа первых обзоров RTX 4070 Ti назвали хорошим, но дорогим выбором для игр в WQHD
4
Steam достиг рубежа в 10 миллионов одновременно активных игроков
+
Владельцы видеокарт сталкиваются с отказом в гарантийном обслуживании, причина — виноваты сами
97
Пул Aleo начал снижать вознаграждение майнерам
4
90-ваттный Ryzen 7600 без приставки "X" за 229$ обгоняет в играх 334-ваттный Core i9-13900K за 589$
28
В крупных магазинах с полок начали исчезать RTX 3080, RTX 3090 и RTX 3090 Ti
17
Модернизированные ударные вертолёты Ка-52М уже применяются в зоне СВО
+
С февраля ситуация на рынке игровых видеокарт NVIDIA начнёт приходить в норму
17
Почему в 2023 году стоит собрать ПК на базе процессоров Intel, и какие камни купить здесь и сейчас
7
Модер сравнил обновлённую версию The Witcher 3 со своим проектом HD Reworked Project
+
Курс американского доллара на Aliexpress снизился до 73 рублей
4
Аналитик смог вычислить верхний порог «справедливой» цены за 4070 Ti
13
Почему SSD под PCIe 5.0 не будут популярны, и что купить, если вам нужен скоростной накопитель
7
Ученые выяснили, почему древние римские постройки сохранились до наших дней
2
Биткоин находится в шаге от ралли быков – когда криптовалюта подорожает до 100 000 долларов
3
Выяснилось, как личные фото тестировщика робота-пылесоса попали в социальные сети
+
Цены на неон в мире резко обвалились – полупроводниковый газ из РФ может оказаться никому не нужен
11
RTX 4070: коробка, характеристики и рекомендованная стоимость
8

Популярные статьи

Скоро Challenger 2 появится в войсках ВСУ, в чем хорош и в чем плох основной британский танк
56
16 или 32 ГБ — сколько памяти нужно в игровом компьютере в 2023 году
171
Почему самолёт 5-го поколения Су-75 Checkmate оказался неинтересен потенциальным покупателям
19
Кулеры, которые нам запомнились - для видеокарт и процессоров
88
Как получить лицензионную Windows 10 бесплатно - разбираю несколько вариантов
50
Эксперты из США рассказали о битве за Тайвань – почему Китай проиграет, а армия РФ не придёт
31
Какие интересные игры попадут в Game Pass в 2023 году
4
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
32
Как конфликт между Россией и Украиной заставил переосмыслить роль кибер-операций
48
Чимбальбом - 3: Блинчики, солнечная панель и электроника с молодым петухом в конце
18

Сейчас обсуждают

Тимур Вихарев
04:04
Вот меня всегда удивляли подобные идеи. Майнинг не майнинг, хоть фурмарк 24/7 крути а гарантию карта отработать обязана не сломавшись. Если не может значит качество дерьмо. А по факту получается что п...
Курс американского доллара на Aliexpress снизился до 73 рублей
MAHARADZE
04:01
Майнер хуже пидараса
Курс американского доллара на Aliexpress снизился до 73 рублей
REAN1MAT0R
04:00
Могут ли европейцы и сша самовольно решать, на что потратить украденные у россиян и вывезенные деньги? По кону деньги должны вернуть россиянам, когда режим сменится на адекватный. Но если режим решил ...
Премьер-министр Эстонии придумает "юридическую базу" для присвоения замороженных активов РФ
Luck-AD
03:48
7800X3D это как минимум уже на 20% мощнее от 5800X3D только из-за частоты. За 7900X3D и 7950X3D можно просто промолчать :D А еще и самое главное архитектурные улучшения...
В сети появилась дата выпуска процессоров AMD Ryzen 7000 X3D
Kutuz
03:44
Интересно и как ему удаётся так быстро въезжать в разные темы? Даже допустим если на основе пары каких то других статей писать, то всё равно пока прочтёшь, поймешь, свой материал накатать ещё надо, чт...
Почему самолёт 5-го поколения Су-75 Checkmate оказался неинтересен потенциальным покупателям
РосИнформБюро
03:44
Американцы правильно подметили, один двигатель не оторвёт от земли российский компьютер.
Почему самолёт 5-го поколения Су-75 Checkmate оказался неинтересен потенциальным покупателям
Akmal Kadyrow
03:40
Как дети малые. 23й год война, параллельный импорт, все на свой страх и риск, кто что хочет и качает непонятно.
Курс американского доллара на Aliexpress снизился до 73 рублей
32Влад32
03:37
"Титаник" столкнулся с айсбергом и утонул.
Один из потерявшихся британских "волонтеров" были найден погибшим и с оружием в руках
РосИнформБюро
03:36
"Американские эксперты вынесли приговор Су-75 Checkmate и полагают, что он не сможет подняться в воздух" Ну, если научить его махать крыльями...
Почему самолёт 5-го поколения Су-75 Checkmate оказался неинтересен потенциальным покупателям
grom9000
03:24
еще 3060ти - память сгорает аж с искрами
В Германии без видимых причин сгорела 61 видеокарта Radeon RX 6900 ХТ – специалисты винят драйвер
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем