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Некоторая часть разработчиков Forza Horizon покинула студию Playground Games, которая принадлежит Xbox Games Studios, они решились на создание своей собственной игровой студии, чтобы бросить вызов рынку ААА-проектов с открытым миром, студию назвали Maverick Games.
Новую студию будет возглавлять бывший творческий директор Forza Майк Браун, он останется творческим директором в новой студии, а также возьмет на себя обязанности главы студии. А с чем студия будет дебютировать на игровом рынке? Это ААА-проект с открытым миром. И важно отметить: это не обязательно будут гонки, разработчики могут кардинально поменять свое направление и разработать проект в новом для себя жанре. Учитывая опыт разработчиков полученный при работе с Forza, скорее всего, это будет очередной симулятор либо рейсинг-аркада, как например та же Horizon.
К команде разработчиков Maverick присоединились и другие бывшие сотрудники Playground. Техническим директором новой студии станет Мэтт Крейвен, он занимал данную должность в Playground. Гарет Харвуд и Фрейзер Страхан также сохранят прошлые должности: контент-директор и аудиодиректор. Арт-директор Forza по имени Бен Пенроуз также присоединился к новой студии, и также сохраняет былую должность. В команду вошел и бывший директор по дизайну из Electronic Arts Элли Маршалл, он также сохранит данную должность в Maverick. Исполнительным директором станет ведущий продюсер Playground - Том Батчер, а операционным директором назначат бывшего руководителя Sumo Digital Хариндера Сангха.
Генеральный директор Браун уже пояснил, как видит развитие студии, и чего можно ожидать от Maverick в будущем, он заявил: "люди полюбят новую студию спустя годы".
Мы уже начали работать над новой крупной игрой масштаба ААА, игроки увидят сверхкачественную игру спустя годы. А разработчики получат новый дом, где каждый может рисковать, каждый будет свободен, и каждый сможет выражать свое творчество, связывая его с игровой индустрией. Прежде всего, каждый сотрудник будет самим собой;
Тут лишь можно пожелать хорошего развития, и чтобы действительно все получилось так как планируется и было сказано генеральным директором, а не как всегда: очередная Activision Blizzard.
А что происходит с Forza Horizon неясно, Microsoft совсем не говорит про дела внутри студии, но по всей видимости все не так гладко, как хотелось бы. Думаю, с Forza Motorsport ничего не случится, а переноса с весны текущего года не произойдет, но вот что будет со следующей Forza Horizon - вопрос, может нас ждут кардинальные изменения в геймплее? Или наоборот... По слухам, компания Microsoft проведет Xbox Developer Direct, где покажет новые игры. Это произойдет уже в конце января, и мы, вероятно, узнаем дату релиза Forza Motorsport и Redfall.