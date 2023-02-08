Продажи упали, а потому необходимо прощаться с персоналом.

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Сокращения продолжаются. Увольнения уже затронули Microsoft, Amazon, Google, Riot и другие компании. Теперь пришла очередь Dell. И виноваты в этом частично продавцы ПК. Сегодня компания Dell объявила, что сокращает 6500 сотрудников. Такое решение было принято после того, как продажи ПК сильно упали. Прошлый год выдался неудачным для компании.

Bloomberg прислали записку, которая была разослана сотрудникам операционным директором Джеффом Кларком. Директор сказал, что рыночные условия продолжают ухудшаться. Определить, что будет в будущем с рынком довольно сложно. Аналитик IDC сообщил Bloomberg, что с 4 квартала 2021 года по 4 квартал 2022 года объем продаж компании снизился на 37%. Отмечу, что это продажи ПК, а половина дохода компании это и есть продажи ПК. То бишь падение доходов ощущается довольно сильно.

По информации Bloomberg, такие увольнения приведут к тому, что компания останется с самой малой численностью сотрудников за последние шесть лет. Отмечу, что компания уже знала о падении продаж. Уже принимались другие меры по сокращению расходов, но они не принесли должного результата. Например, были сокращены командировки и заморожен найм новых сотрудников. По словам операционного директора, данные увольнения чрезвычайно важны для будущего компании. Кстати, такие слова говорят все директора, которые объявляют об увольнениях. Просто факт.

Аналитики Bloomberg утверждают, что данные сокращения могут серьезно снизить годовые расходы компании. Насчитали, что могут сэкономить от 700 миллионов долларов до 1 миллиарда. Аналитики ожидают, что компания сможет увеличить продажи ПК в 2023 году. Представитель Dell заявил, что сокращения помогут повысить эффективность работы.

Напомню, что такие же большие увольнения у производителей ПК уже были раньше. В прошлом году компания HP уволила тоже 6000 сотрудников. Lenovo провела сокращения прямо перед Рождеством, однако численность уволенных не раскрыли. Microsoft и Google уволили около 10 тысяч сотрудников, а Amazon разошлась и провела сокращения на 18 тысяч рабочих (крупнейшее увольнение сотрудников в истории компании). Руководители не исключают, что в будущем возможны новые волны увольнений. Причина — непредсказуемые экономические условия и переизбыток кадров после пандемии (слишком много людей набрали).

Директор Dell завершил записку сотрудникам словами:

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