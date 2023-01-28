Новая волна сокращений после Google, интересно.

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Сокращения продолжаются, технологическая сфера в 2023 году будет страдать и дальше. В этот раз сокращения коснулись компании Hasbro, несмотря на рост в некоторых сферах. Генеральный директор компании объявил, что уволит 15% от всего штата компании. По мнению директора, это позволит существенно сократить расходы и вернуть бизнес на конкурентоспособную, ведущую позицию в отрасли. Сократят примерно 1000 рабочих мест. Вероятно, на принятое решение повлияли вялые продажи в праздничном сезоне.

Исполнительный директор компании Крис Кокс пояснил, почему сокращения необходимы. В общем и целом сокращения помогут внедрить новую организационную модель. Директор собирается увольнять не только обычных работяг, но и руководителей. Первые уже пошли — Эрик Найман покинул компанию, он занимал должность президента и главного операционного директора Hasbro. При этом все это происходит в весьма дружеской атмосфере. Кокс поблагодарил Наймана за работу, и за все принесенные успехи за эти годы. Бизнесом потребительских товаров будет управлять непосредственно Кокс.

Как сказал Кокс, увольнения дело непростое. Руководители не относятся к сокращениям легкомысленно, но они необходимы в 2023 году для сохранения компании. Чтобы заложить фундамент для будущего успеха, нужно чем-то жертвовать.

Сокращение должностей затронет кучу преданных работников компании, и мы не относимся к этому процессу легкомысленно. Но, данный процесс необходим в 2023 году, чтобы вернуть бизнес на лидерскую позицию в отрасли, и заложить основу для будущего успеха.

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Отмечу, что именно потребительские товары Hasbro продавались плохо в конце прошлого года. Маловероятно, что сокращения затронут другие отделы. Но все равно, сокращения влияют на бизнес в общем. Акции несколько упали, а также сообщество Dungeons & Dragons переживает по поводу изменений в лицензии Open Games. И это показывает, что у компании дела идут не совсем хорошо, даже в других сферах. Руководство делает ошибку, а сотрудники страдают. Так было всегда, будет всегда, и не пропадет при капитализме. Хотя в отличие от Microsoft, здесь хотя бы увольняют руководство, которое допускает критические ошибки при ведении бизнеса.