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Total Conflict: Resistance - убийца Bannerlord. Но убийцей игра станет только тогда, когда пройдет все этапы разработки: демо-версия, закрытое альфа-тестирование, бета-тестирование, ранний доступ и наконец релиз. Создатели Mount and Blade тоже работали очень долго, так что терпение господа, терпение.

Ладно, не убийца, а отличный проект. Bannerlord дополняет Total Conflict, а Total Conflict наоборот дополняет Bannerlord. Реалистичные масштабные битвы в реальном времени, экономика, дипломатия, производство и многое другое — это про оба этих проекта. Сегодня речь пойдет про Total Conflict, но и про Bannerlord несколько слов могу сказать (кстати, игра не затянула, сеттинг мне не зашел). С современным сеттингом я думаю, проблем будет меньше, поскольку я обожаю современную войну (но только не в реальном мире, особенно если речь идет про ядерные державы). Запустить ядерную бомбу в конкурента в игре — круто, а вот увидеть взрыв своими глазами перспектива такая себе.

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Total Conflict позволяет повеселиться вдоволь, уничтожая противников прямо как в Arma. Сейчас проект находится в демо-версии, но уже играется все отлично. Я поиграл несколько десятков часов, и мне все еще не скучно повторять игру за демократов. Вы знаете, приносить демократию в коммунистические страны это так весело, а потом проводить антитеррористическую операцию по возвращению стабильности в свою державу. Особенно мне понравилось стрелять в террористов с артиллерии M270 и Града, а также возвращать исконные земли в свою державу, правда без союзников. Система дипломатии еще работает слабенько, но в этой игре ведь смысл какой — убивать противников, захватывать города, и захватывать новые территории.

Уже сейчас на демке доступно большое количество военной техники, и если быстро развить свое государство, то можно удивить соперников под управлением компьютера. Вы только представьте как бойцы вражеского государства удивятся, когда увидят, что маленькое государство уже имеет в арсенале десяток абрамсов и десяток градов. Против такого сражаться очень сложно, если у вас на складе вдруг не завалялся лишний современный танк. Народные РПГ тут не помогают. Однажды я развивал мирное государство. Знаете, достиг неплохой экономики, производство еды и ресурсов уже налажено. Пора бы развивать армию, однако на меня решили напасть... С танками... С артиллерией... С топовым вооружением. Батальон из 20 отрядов и 200 человек просто уничтожил мою "деревню". Мои войска с РПГ, конечно, постарались, однако БМП врага быстро справилось с задачей. Я взял все в свои руки, попробовал уничтожить новейший абрамс с РПГ, но ракеты мне не помогли, а вот он меня быстро уничтожил, и ангар заодно.

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Как видите, развиваться в игре можно по-разному. Каждая битва, считай уникальная (в прямом смысле этого слова). Захотели — пошли как во Вторую мировую атаковать пехотой укрепленный город. Захотели — обстреляли город артиллерией, и добили остатки террористов. Захотели — взяли парочку танков, и взорвали всех врагов, которые совершили огромную ошибку собравшись вместе в одной точке. Однажды я зашел на базу врагов, и началась такая перестрелка, какой не увидеть в других играх. Сотня солдат противостоит другой сотне, а разделяет нас полоса длиною метров в сто. Я тогда очень удивился, но это прекрасно. В итоге артиллерия врага была разбита, и половина подкреплений также уничтожено. Далее я взял новые отряды и послал в город, а оставшиеся выжившие зашли в город сзади. Моя тактика сработала, и противник просто сдался, поняв, что его зажали в одном городе. А еще я захватил прекрасные советские БМП с собой и использовал в другой битве.

Да-да, все это про демо-версию Total Conflict: Resistance. В будущем, когда игра попадет в ранний доступ, функционала будет еще больше. Учитывая, что разработчики будут работать над поддержкой модификаций, будет очень много нового со временем. Я думаю, в будущем мы даже можем повторить великие конфликты нашего мира. Принести демократию США в очередную страну это так интересно.

Про экономику и развитие государства. Про механики типичной стратегии:

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Экономика в этой игре — отдельная механика, за которой обязательно нужно следить. Каждый раз, когда вы думаете о войне, вспомните про свое население. А есть у людей хлеб? А у солдат консервы с алкоголем? Нет? Фатальная ошибка — посмотрите на свою стабильность. Что, уже антитеррористическую операцию против своего народа пора начинать? Понимаю, у меня тоже так было.

Чтобы государство в Total Conflict: Resistance жило, нужно следить за ресурсами. Благо интерфейс в игре простой и понятный каждому. Даже не читая гайдов я разобрался в игре, и раскрывал механику за механикой просто думая логически (Modern Warfare 2, ты как?). Но, гайды я все равно на досуге почитал ради интереса. Действительно открыл для себя парочку интересных функций, которые сразу же испытал в следующей игровой сессии. Если будете пробовать игру, советую сразу ознакомиться с гайдом (он маленький, и понятный со скриншотами).

Так что же из себя представляют ресурсы в Total Conflict: Resistance? А все. Ресурсы это буквально жизнь государства, и самая главная составляющая игры. Без ресурсов нельзя построить боевую технику, построить новые заводы, разрабатывать технологии и делать свои боеприпасы. Нельзя содержать призывников, батальоны и население. В конце концов нельзя просто торговать, ибо деньги — тоже ресурс в коем то роде.

Ресурсов в игре уже сейчас довольно много, но разобраться в них не составит труда. В будущем, вероятно разработчики добавят новые ресурсы. Сейчас тут есть такие ресурсы:

Пшеница — то, без чего невозможно прокормить свое государство. Если у вас нет фермы в стране, или ее захватили террористы — фатальная ошибка. Дальше вы не сможете сделать свою пекарню, и получить хлеб, которым питаются солдаты и население. Далее идет падение стабильности, повышение диктатуры, ухудшение отношений с соседями и конечно, антитеррористическая операция против своего народа, поскольку тот украл из столицы пару абрамсов и пошел захватывать ваши исконные земли. Анархисты всегда были злом, я это чувствовал!

Хлеб — пища для всех мирных в вашем государстве. Будут хорошо кушать — захотят вступить в вашу армию (и это именно так и работает, но только в городах-фермах). Проще говоря, хлеб это ресурс которым питаются все люди в мире Total Conflict: Resistance.

Тушенка — также ресурс, но только для солдат. Чем больше тушенки у солдат, тем счастливее батальон. Тем самым увеличивается стабильность в государстве, и растет уровень вашего батальона.

Алкоголь и сигареты — работают аналогично прошлому ресурсу, но не убивают голод солдат.

Топливо и нефть — первое, это то, чем нужно заправлять военную технику, а второе это то, из чего делают первое. Нефть кстати, очень редкий ресурс на карте Total Conflict: Resistance (прямо как в жизни).

Медь, железо, золото и алюминий — все эти ресурсы делятся на две категории: руда и слитки. Руда используется для продажи ее на рынке, и для того, чтобы сплаволитейные заводы делали слитки. Из слитков делают патроны, технику, оружие, и даже модули для оружия. Без данного завода выжить в мире Total Conflict: Resistance почти невозможно. Почему? По какой-то неведомой причине, искусственный интеллект понимает, что слитки ресурс ценный и продавать его на рынке не желает (будто чувствует, что тебе он нужен и не выставляет на рынок). А вот без слитков, вообще никак не получится развить ваши военные заводы и торговлю вооружением, за счет чего и зарабатываются деньги на остальные ресурсы, которых может не быть в вашем начальном государстве, и которое необходимо развить, чтобы захватить те самые территории.

Ткань — ресурс из которого можно сделать униформу для солдат.

Табак — то, из чего делают сигареты.

Мясо — то, из чего делают тушенку.

Деньги — то, чем расплачиваются в Total Conflict: Resistance за все. В буквальном смысле. Имея деньги можно построить лучшее производство, можно купить весь рынок и подкупить дипломатов, заключив выгодное соглашение/союз (который не работает должным образом, по крайней мере сейчас). За деньги можно приобрести любое вооружение, но только при условии, что ваши союзники такое вообще производят. За те же деньги можно начать войну или подписать мирное соглашение. Можно даже подкупить своих граждан и отказаться от идеи проведения антитеррористической операции в державе. Только время не купить.

Камень, дерево и доски — ресурсы, которые добываются на специальном предприятии и дают право строить новые предприятия. Ресурс настолько базовый и дешевый, что бизнес на нем не построишь, по крайней мере в демке (до декабря 2025 года только и успеешь построить здания, а зарабатывать и развивать армию когда?).

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На этом ресурсы игры заканчиваются, и хочу отметить, что в демке можно поиграть лишь до 2025 года. Разработчики дают два года, чтобы развить свое государство (начало игры — январь 2024 года). Кстати, здесь есть даже базовый сюжет: все фракции, за которые можно играть, это не отдельные страны. Вы находитесь в одной стране, где идет гражданская война. Победитель — построит новую страну. Либо, вы сможете мирно подружиться с другими фракциями и разделить ваше государство навсегда. Фантазия работает отлично даже в демке, что тут скажешь.

Пару слов про промышленность в игре. Как вы вероятно уже успели понять, в игре есть цепочка, по которой двигаются ресурсы: купил ресурс — отправил на завод — получил другой ресурс — отправил на другой завод — получил новый ресурс — отправил на производство — получил товар (пример с оружием и рудой). В игре есть буквально несколько ресурсов, которые добываются без цепочки:

Пшеница — только на фермах.

Мясо — только на фермах.

Табак — только фермы.

Руды любого типа — там, где такая руда есть (промышленная зона).

Ткань — только на определенном заводе.

В общем следить за промышленностью и поставками уже сейчас необходимо. Боюсь представить, насколько сильно эту систему улучшат после демки, когда игра будет подходить к релизу. Торговля здесь простейшая механика: заключил торговое соглашение с другим государством, и покупаешь тот товар, который выставлен государством. Также можно выставить любой свой товар партией, включая абрамсы и M270. Главное не выставлять слишком большую цену, а то у государств денег не хватит на вашу партию техники. В будущем механику будут улучшать, но сейчас только так, и этого в целом хватает. Даже не знаю как можно улучшить торговую систему. Хотя, придумать какие-нибудь фишки с монополией, можно было бы. Или налаживать поставки террористам, чтобы те работали в вашу пользу в других государствах, и создавали повод вам вторгнуться к друзьям.

Производство товаров тоже довольно простое: пару кнопочек, и если есть все необходимые ресурсы, то можно создавать технику. С каждым часом ваши сотрудники работают эффективнее, и набирают опыт. В конце концов вы сможете использовать столько же ресурсов, как и вначале, но получать в 2.5 раза больше товаров (система прогрессии, от 20% эффективности до 250%. При отмене производства весь процент сбрасывается. Похожая система используется по сей день в Hearts of Iron IV, где можно увеличить количество техники благодаря опыту рабочих).

Война, дипломатия и эффектные битвы:

Война Total Conflict: Resistance это то, ради чего задумывалась игра. В первую очередь Total Conflict: Resistance это шутер. Игра очень похожа на Arma 3, однако тут немного меньше реализма. Стрелять проще, отдача меньше, и кнопок всего от силы 10. Но, без тактики и должного снаряжения выиграть битву почти невозможно. Если вы генерал, учились в специализированном учебном заведении, то можно, конечно, выиграть, а простому игроку будет сложно. От снаряжения и тактики зависит почти все. Если будет много потерь, то в конечном итоге позиционная война врага победит вашу бездумную атаку на крепость. Поскольку зачастую вы будете атаковать, это будет проблемой, если не научиться воевать правильно. И гайдов никаких нет, нужно пробовать разные тактики и постепенно учиться бороться с врагом самостоятельно. В конечном итоге к вам придет идеальная тактика, но это сотни часов игры.

Но, есть и второй вариант, который позволит выигрывать любую битву без исключений — много юнитов и артиллерия. Берете разведчиков, а потом начинаете уничтожать всю базу врага до вызженной земли. Ваши 10 отрядов были уничтожены? Призывайте еще 10 и добивайте выживших солдат врага. Такая тактика имеет место на демке. Но, думаю на релизе разработчики прикрутят систему морали, и такая бездумная атака быстро повлечет за собой провал.

Пока что я использую атаку с тыла. 5 отрядов с одной стороны, и 5 с другой атакуют врагов со стороны, с которой они не ожидают. Также используя артиллерию можно уничтожить боевую технику врага, но зачастую артиллерия промахивается (опыт бойцам нужен, опыт. Учитесь на повстанцах, что сказать).

Эффектные битвы 100 на 100 действительно ощущаются как битвы. В первой битве, как я только скачал Total Conflict: Resistance я просто взял бойца под свое управление и сидел в доме. А потом бежал за своими союзниками и пытался найти врага... В кустах. Не нашел, но умер от врага в доме. Провал. Потом, конечно, атаковать легче, особенно снайпером.

С искусственным интеллектом еще работать и работать. ИИ в игре еще не способен укрываться от вашего огня, когда не видит вас. Представьте ситуацию: вы со снайперской винтовки обнаружили окоп врага. Вы начинаете стрелять по врагу, умирает первый солдат врага. Далее вы метко убиваете второго и третьего. Как думаете, что будут делать 4,5,6 солдаты? Стоять! Ждать пока вы их убьете, смирно. Или увидят ваших союзников и начнут идти в их сторону. Война тут, солдат на солдата в открытом поле. Если смотреть с тактической карты (M, RTS режим), то выглядит неплохо. В режиме управления солдатом выглядит очень плохо и нереалистично. Даже не воевав понятно, что солдаты здесь не лучшего качества, как минимум у повстанцев.

Эффектные битвы действительно эффектные на максимальной графике ночью. Видно залпы артиллерии. Взрывы танков. Гранаты, и трассеры от M4. Но, такая картинка возможна лишь на максимальной графике. На минимальных настройках эффектных битв достичь сложнее. Штурм городка будет эффектным, а вот штурм террористов в деревне вряд ли. А вот вам скриншот, который показывает красоту артиллерии в игре:

В плане дипломатии все просто. Разработчики используют систему шансов и отношений. У вас отношения -29 и вы хотите заключить торговое соглашение? 15% на успех, а с взяткой все 30%. Вы подняли отношения до 20 и хотите заключить соглашение? У вас условные 40% или 77% со взяткой. И так вся дипломатия и работает. Таким же образом можно объявить войну, подписать мирное соглашение, заключить альянс и пакт о ненападении. Альянс вообще не работает. Союзник за тебя в войну не заходит. Увы.

Ощущения от стрельбы:

Об этом можно рассказать кратко: хорошие. Стрельба простая и не требует особых гайдов. Главное не зажимать с ПП на дальние расстояния, а стрелять по одному патрону. Тогда все будет попадать. С техникой та же беда — зажимать это путь в никуда, только патроны потратите. Зажим хорошо работает только на супер близких расстояниях. К счастью, артиллерию можно не изучать. Просто отдал приказ с бинокля или тактической карты, и наслаждаешься тем, как твои новобранцы не попали в танк врага, который стоит на месте под обстрелом уже минут 20. А потом смотришь, а у тебя снаряды кончились... С танками проблем нет. Ощущения от стрельбы на танке такие же, как в Battlefield... 2.

В целом стрельба как в Battlefield 2. Вот такие у меня ощущения сложились. Не знаю почему именно вторая часть, но вот такое ощущение. Захотелось поиграть теперь и в Battlefield 2...

Вердикт:

Отличная игра, стратегия и песочница в одном лице - Total Conflict: Resistance. Здесь можно и развить свою экономику, и развить свою политику, и даже активно воевать. Каждый найдет себе занятие по душе, даже на демке можно залипнуть на десяток часов. Если умеете фантазировать, то наиграть даже сотню часов не будет проблемой. Даже демоверсия активно обновляется, и доступна абсолютно бесплатно для всех желающих. Я готов брать игру в раннем доступе, поскольку уверен в разработчиках, ибо они уже проделали большую работу, дальше только легче.

Если в будущем увеличат масштаб битв, улучшат искусственный интеллект, и создадут систему политики в государстве — это будет лучшая стратегия и шутер в одном лице. Эксперимент Bannerlord в современном сеттинге получился успешным. Даже меня, человека, который очень требователен к сеттингу получилось заинтересовать.

Учитывая, что будут модификации, в качестве игры сомневаться не приходится. Если что сообщество запросто исправит все проблемы игры, добавит новые фракции и механики. А через несколько лет, если создатель не забросит игру, можно будет конкурировать с Bannerlord в нынешнем состоянии. Ведь, Mount and Blade без модификаций тоже имеет много проблем, и искусственный интеллект там не идеален. Современный сеттинг сам по себе более требовательный, поскольку в наше время никто не воюет стенка на стенку. Все используют позиционную войну. Артиллерия, высадки и самолеты — наше все, без чего победить в войне не получится. Кстати, сразу пришла отличная идея — инфраструктура и электроэнергия. Используя авиацию, можно уничтожить жизненноважную инфраструктуру и победить врага. Отличная же идея.

Попробовать Total Conflict: Resistance можно бесплатно в Steam. При этом требования к игре довольно слабые:

Минимальные требования:

Intel or AMD processor, 2.5 GHz;

NVIDIA GeForce 470 GTX or AMD Radeon 6870 HD;

Windows 7 и выше;

4 ГБ ОЗУ;

25 ГБ свободного места;

Уже на демке есть английский, русский, украинский, корейский, сербский и другие основные языки. Правда, на английском все сделано куда лучше и понятнее.