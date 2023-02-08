Платформа Twitch не смогла удержать интерес организаторов.

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Издание Dexerto сообщило, что спортивная лига Call of Duty League ведет переговоры с YouTube. Организаторы CDL желают достичь эксклюзивного соглашения с YouTube, и вернутся со стримами на платформу. Об этом сообщили "близкие к организаторам источники".

Как сообщается, организаторы могут подписать соглашение на три года, которое предусматривает эксклюзивные прямые трансляции на YouTube. Напомню, что лига активно начала развиваться в 2019 году. Тогда киберспортивные матчи Modern Warfare стримили на YouTube, и только на этой платформе, поскольку было заключено соглашение на три года. В 2022 году соглашение подошло к концу, и организаторы начали стримить на Twitch, так было с соревнованиями прошлого года. Сейчас, в 2023 году CDL хочет вернуться к трансляциям на YouTube. Скорее всего, сезон 2023 года будет транслироваться на Twitch, поскольку соглашение на стадии рассмотрения.

Как сообщает издание, организаторы CDL могут подписать новое соглашение с YouTube в этом году. Источники сказали, что это произойдет после соревнования Major 2 в Бостоне, которое недавно завершилось победой ATL FaZe. Вероятно, трансляции Major 3, Major 4 и Major 5 вплоть до чемпионата CDL в конце года будут транслироваться на YouTube.

Отмечу, что данный переход не является положительным для организаторов. Почему? Количество зрителей на YouTube всегда было меньшим, чем на Twitch. На Twitch в свою очередь больше человек наблюдало за соревнованием. Это также связано с тем, что трансляцию рекламировали известные стримеры Twitch. Многие стримеры рекомендовали фанатам заходить ради наград на трансляцию, и люди это с радостью делали. На YouTube такого не было.

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Вполне возможно, что будет действовать эксклюзивное соглашение, которое разрешает вести некоторые прямые трансляции одновременно на YouTube и Twitch. Само сообщество считает, что организаторы должны остаться на Twitch, и такой переход будет воспринят негативно. Вероятно, результаты данного соглашения мы увидим уже после релиза второго сезона 15 февраля.