Все таки, инсайдеры оказались правы.

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Ну что, как думаете, на фоне проблем с падением онлайна в Warzone 2, разработчики поменяли подход к разработке нового контента? Отнюдь, они наоборот готовы перенести второй сезон на несколько недель, и это теперь официально, инсайдеры пару недель назад заявлявшие об переносе, оказались правы. Фатальная ошибка разработчиков Modern Warfare 2 продолжается, ведь онлайн продолжит падать, это очевидно, но даже в такой неприятной новости можно найти частичку счастья.

Второй сезон официально начнется 15 февраля в Warzone 2, несмотря на то, что первый сезон длится с 16 ноября. Ожидание, конечно, действительно долгое, но пара недель ничего не особо изменит, хотя, кому как. Отмечу, что первоначально второй сезон был запланирован на 1 февраля.

Наряду с новостью о переносе, разработчики также упомянули и о контенте второго сезона, отметив, что в нем появится новая локация. Подробности предстоит ожидать ближе к релизу. Обычно за пару дней перед релизом, создатели публикуют полную информацию о сезоне в блоге, поэтому сейчас показана только самая основная информация.

Стоит ждать новую локацию в Warzone 2, да-да, именно для королевской битвы, а не для классического мультиплеера. Уже давно ходят слухи, что это будет локация "возвращение", или переработанный "Алькатрас", считай просто рескин, где поменяли общую тематику. А так, это маленький остров с уменьшенным количеством игроков.

Во втором сезоне также появится рейтинговый режим, в котором вы будете подниматься по дивизионам, сражаться за эксклюзивные награды и за право участвовать в Call of Duty League. Ясно, что будет новая локация для мультиплеера: ожидается, что это будет "Замок" из World at War, и оператор Ронин из игры 2019 года. В общем тематика посвящена Азии, а скорее Китаю, поскольку лунный Новый год, правда запоздают немного с его празднованием.

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Также, вероятно, разработчики продолжат придерживаться своей стратегии по наполнению игры контентом: сезон будет длиться несколько месяцев, но через месяц выйдет мид-обновление с новым контентом, например рейдом или отдельной картой для мультиплеера, как это было в декабре с 01 Reloaded. Надеюсь, создатели наконец займутся исправлением интерфейса и системы отчетов, которая позволяет без проблем блокировать игроков. Подробно про возможность блокировки я писал здесь.