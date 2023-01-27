Больше внутриигровой валюты, и меньше вложений в долларах.

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На фоне падения онлайна, разработчики Warzone 2 и Modern Warfare 2 начали прислушиваться к игрокам. Проблема с наличными деньгами появилась еще со старта королевской битвы в ноябре, однако по сей день ее решение так и не было найдено. Но по всей видимости, критика от сообщества делает чудеса и дает "чудный пинок" для разработчиков, чтобы те решали проблемы в шутере. Цены были завышены, из-за чего игрокам приходилось половину игры просто лутаться и выживать, чтобы собрать на адекватное снаряжение, хотя бы к концу игры. В целом, такой геймплей остается и по сей день, но это до релиза второго сезона.

Важной частью Warzone 2 и DMZ являются наличные деньги, собирать которые можно с помощью лута или с убитых врагов в королевской битве. На эти деньги можно приобретать полезные предметы и комплекты с оружием в битвах. За наличку можно купить все что угодно, от дрона до обычных бронепластин, коих на карте пруд пруди. Вы также можете выкупить своих убитых напарников, если те не сумели одержать победу в ГУЛАГе. Иметь большое количество налички в Warzone 2 - залог победы, и разработчики облегчили этот аспект с новым обновлением. Infinity Ward объявила, что цены будут сбалансированы, а количество денег на карте увеличено, чтобы игроки могли получить больше выгоды за награбленный лут. Подробности изменений будут опубликованы на следующей неделе, либо перед релизом второго сезона 15 февраля (его перенесли, а блог нет). Точные цифры будут опубликованы в блоге, а разбор выгоды на YouTube.

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Напоминаю, что второй сезон был перенесен на 15 февраля, а через неделю выйдет публикация в официальном блоге с основными подробностями апдейта, сам апдейт выйдет за несколько дней до старта сезона. Сейчас разработчики кратко рассказывают, что собираются добавить: это новая маленькая карта в королевской битве — "возвращение", или редизайн "Алькатраса". Это новая карта "Замок" в мультиплеере, а также оператор Ронин, видимо, тематика второго сезона — лунный Новый год, Китай и Япония. Также будет улучшен античит, а разработчики будут работать над проблемой с системой отчетов. Вернется хардкорный режим, будет добавлено новое вооружение и вероятно косметика с рейдами, а потом разработчики начнут готовиться к 02 мид-сезону.