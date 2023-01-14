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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Популярность Call of Duty Warzone 2 стремительно снижается
И признаков того, что ситуация изменится к лучшему, нет.
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О том, что Call of Duty Warzone 2 не хватает звёзд с неба ни в каком из аспектов игрового процесса, стало известно практически сразу после запуска её и её «родительской» игры в лице Call of Duty Modern Warfare II. В частности, издание CharlieIntel заметило, что «онлайн» проекта снижается быстрее, чем можно было предположить, и переломить ситуацию пока не удаётся даже с помощью бесплатных выходных.

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В частности, своего пикового показателя «онлайна» в Steam новинка смогла достичь в начале ноября, когда максимальное количество одновременно присутствующих в игре пользователей достигло 491 тысячи человек. С тех пор наблюдалось лишь сокращение аудитории проекта: на момент написания этих строк «онлайн» Warzone 2/Modern Warfare II составлял около 130 тысяч пользователей.

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Безусловно, 130 тысяч игроков — это огромное количество, однако важно помнить, что мы имеем дело с высокобюджетным проектом, рассчитанным на более высокие статистические показатели. Пока что трудно сказать, фатальна ли для Warzone 2 такая «просадка», да и масштабных контентных обновлений новинка пока не получала.

#activision #infinity ward #call of duty modern warfare ii #call of duty warzone 2.0
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