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NetEase в прямом эфире снесла статую орка в офисе Blizzard
Заявление Blizzard привело к плохим последствиям...
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Напомню, совсем недавно компании NetEase и Blizzard поссорились, хотя началось все еще в прошлом году, когда стало известно, что партнерство между компаниями в Китае завершается. Теперь, в ответ на обвинения американцев, китайская компания пригласила своих сотрудников сделать подарок Blizzard. В прямом эфире сотрудники навели бардак в китайских офисах Blizzard, более 30 тысяч человек приняли участие во флешмобе. Расторжение партнерства стало легендарным в 2023 году, а Blizzard поймет, что не нужно было обвинять компанию из Китая, там с судом дела обстоят совершенно иначе, это тебе не демократические США.

Напомню, что в конце 2022 года было прекращено сотрудничество Blizzard и NetEase, в результате чего 24 января все проекты Blizzard в Китае уйдут в офлайн. Представлять американцев некому, и обслуживать сервера тоже, пока не будет найден новый партнер, но теперь ему еще предстоит и офисы убирать после легендарного ухода NetEase. Совсем недавно Blizzard попросила NetEase продлить партнерство еще на 6 месяцев, пока ищет новое сотрудничество, но в итоге ей отказали.

Руководство Blizzard осмелилось заявить, что разочаровано решением NetEase, и сложилось впечатление, что во всем виновата NetEase. Китайцы же возмутились из-за обвинения, и ответили по своему, по китайски так сказать. Во-первых, компания назвала действия Blizzard "нелогичными, наглыми и неприличными". Также американцев обвинили в игнорировании трудностей, которая создает Blizzard для NetEase и потребителей. Она также уточнила, что с ней не консультируются по поводу сохранения данных игроков в Китае, и потому при утере учетных записей, вся вина будет лежать на Blizzard, хотя без нового партнера, восстановить аккаунт вообще никто не сможет.

После сообщения от Blizzard Entertainment, NetEase выступила с пламенным ответом и снесла местную статую Орка в прямом эфире - Wowhead (изображение выше).

Кроме обвинений, NetEase пошла и дальше. Китайцы устроили прямую трансляцию того, как в прямом смысле разрушают офис Blizzard в Китае. Сотрудники демонтировали гигантскую копию легендарного оружия Gorehowl из World of Warcraft и разбили местную версию культовой статуи орка из Blizzard. В кофейне NetEase участников угостили новым напитком под названием Blizzard Green Tea. Короче, компания показала, как относится к недавним заявлениям Blizzard - отрицательно, и вины в своих действиях не чувствует. В акции приняло участие более 30 тысяч человек.

Кто же все таки виноват во всей этой ситуации? Что NetEase, что Blizzard - жадные компании, которые агрессивно монетизируют любую игру. Diablo Immortal показатель доброжелательности NetEase, проект буквально неиграбелен без вложения реальных денег. Кстати о Diablo Immortal, как теперь будет распространяться данный проект в Китае, неясно, будет ли партнерство продолжено или разорвано, тоже неясно. NetEase даже судится за копию Valorant, Hyper Front, так что чистой ее уж точно не назвать, но это хороший урок для американцев, очевидно.

Но жертвы здесь — фанаты в Китае, ведь они потеряют доступ к любимым играм уже 24 января, поскольку Blizzard уже точно не успеет найти нового партнера до этой даты и, соответственно, не сможет сохранить проекты в онлайне. Проекты уйдут в офлайн на неопределенный срок, возможно даже на несколько лет, если у компании не получится найти партнера. Некоторые данные могут быть утеряны, хотя компания обещает, что сохранит их, обещания от Blizzard многого не стоят, тем более гарантировать сохранность данных NetEase не будет.

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В общем, виноваты в нынешней напряженной ситуации сразу обе компании — если бы у них удалось договориться, то игроки бы продолжили играть и донатить, принося колоссальный доход обеим компаниям. Что будет делать NetEase? Ничего, у них в Китае с судом обстоят дела очень хорошо, скорее всего, компании ничего не будет за самый настоящий нанесенный ущерб офисам. Все что может Blizzard, это лишь вновь обвинить NetEase в агрессивных действиях, и настроить сообщество против нее. Однако проекты в Китае это не спасет, дополнительные доходы не принесет, и доверие от других партнеров тоже не появиться. Сейчас та же Tencent разрабатывает новый проект в стиле World of Warcraft. Мало того, что он будет доступен сразу на ПК и на мобильных устройствах, так там еще и функционал уникальный появится, зачем вообще теперь Blizzard в Китае огромный вопрос. Американцы теряют хватку, и игровую индустрию заодно.

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#blizzard #китай #activision #activision blizzard #netease #скандал
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