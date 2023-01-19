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Компании из америки Activision Blizzard не позавидуешь, поскольку сейчас издатель находится в плачевном положении на рынке Китая: сотрудничество с NetEase было разорвано в ноябре прошлого года, и пока издатель ищет нового партнера, прикрывать американцев никто не будет, даже NetEase в качестве прощального доброго жеста. Китайские партнеры мягко намекнули на убыточность соглашения от американцев, и просто ушли.
14 лет сотрудничества NetEase с Activision Blizzard завершились в ноябре прошлого года, одна из крупнейших китайских компаний отказалась продолжать издавать американские проекты на рынке Китая. Все были удивлены, почему так произошло, ведь на протяжении десятилетия все шло ровно и без конфликтов. Blizzard China попыталась возобновить сотрудничество, хотя бы на шесть месяцев, чтобы найти нового партнера и не отключать проекты, но NetEase отказала в просьбе.
Reuters сообщает: Blizzard China связывалась с NetEase и предлагала ей продлить партнерство, но китайская компания отказалась, о чем в последствии сообщила на сайте микроблогов Weibo. Activision придется заняться поиском нового партнера, но успеть до 23 января заключить новое соглашение почти невозможно, и вероятно, многие проекты компании будут отключены на территории Китая до подписания нового договора. World of Warcraft, Overwatch и Hearthstone, временно уйдут в офлайн, а NetEase уже начала расформировывать команду, курирующую эти игры.
Генеральный директор NetEase Уильям Динг заявил, что компания прилагала много усилий в переговорах с американцами, это происходило еще в ноябре, когда впервые стало известно о прекращении соглашения. Однако обе компании не смогли сойтись с единым мнением, так как имели разногласия в политике. Условия американцев были слишком невыгодными для NetEase. В свою очередь Blizzard заявила, что у них не удалось договориться о сделке, которая соответствует принципам работы в Blizzard.
Очень жаль, что NetEase не желает продлить соглашение еще на шесть месяцев с нынешними условиями, позволив найти нового партнера без потери проектов в Китае.
Напоминаю, что в Китае просто так издавать игру нельзя, обычно зарубежным компаниям нужно найти издателя, а точнее китайскую компанию, например Tencent или NetEase, и обе из этих компаний пока не согласны вести дела с Blizzard. Учитывая качество Overwatch 2, я не удивлен таким развитием событий.