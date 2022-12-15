Blizzard придется найти издателя, иначе, прощайте доходы.

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Новость о прекращении сотрудничества Blizzard с NetEase поразила многих игроков, однако не время паниковать, ведь необходимо спасать все проекты, иначе, правительство Китая быстро закроет все проекты американской студии для китайцев. Собственно, сейчас Blizzard активно ищет новых партнеров, которые готовы издавать их проекты на территории Китая, у американской компании есть время до конца 2023 года, ибо именно тогда договор с NetEase завершится. Как стало известно благодаря изданию Reuters, у Blizzard имеются некоторые успехи в поиске нового партнера, и вероятно, американцы сумеют спасти свои проекты в Китае.

Информация была взята с поста Blizzard China, само сообщение было опубликовано только в Китае для китайцев через популярный сайт Weibo. Согласно посту генерального директора World of Warcraft, компания все еще находится в процессе поиска нового партнера-издателя проектов в Китае.

Поскольку поиски все еще продолжаются, а зимние праздники совсем не за горами, имеются шансы на то, что нового партнера найти не получится и сделку заключить также не успеют, и в этом случае, игроки все же временно лишатся возможности играть в любимые игры от Blizzard. Как пояснил генеральный директор, в таком случае игроки смогут сохранить весь прогресс и все пользовательские данные, серверы будут отключены только в случае если не найдется партнер до 23 января следующего года. После того как американская компания сумеет найти издателя в Китае, серверы восстановят свою работу, а все пользовательские данные сохранятся — это будет похоже на долгие технические работы. Не удивлюсь, если в таком случае даже пройдет маленький ивент или раздача подарков в WoW.

В посте не упоминаются другие проекты от Blizzard, которые также станут неиграбельными с 23 января. Среди них находятся довольно популярные проекты, такие как: Overwatch 2, Diablo 3 и Hearthstone. Единственная игра, которая будет работать даже после 23 января — мобильная Diablo Immortal, поскольку сам проект разрабатывался совместно с NetEase она попадает под отдельное соглашение и не подвержена риску запрета в Китае.

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Blizzard будет всеми силами стремится заключить новое соглашение с крупным издателем игр в Китае, чтобы сохранить все свои проекты на плаву, однако в связи с новогодними праздниками, такое соглашение может несколько задержаться, и игрокам придется подождать некоторое время без игр от Blizzard, ну, конечно, кроме фанатов Immortal. Самой Blizzard даже отключение на несколько недель не сулит ничего хорошего, ведь более 25% доходов компании — из Китая.