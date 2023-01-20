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NetEase назвала действия Blizzard грубыми и не соответствующими бизнес-логике
6-месячное соглашение точно не будет заключено.
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NetEase была партнером Blizzard на протяжении 14 лет, компания помогала издавать американские игры во всем Китае. Однако соглашение подходит к концу, а американская компания не смогла заключить новое соглашение, даже на шесть месяцев, чтобы получить время для поиска партнера в Китае. Вчера Blizzard заявила, что NetEase не согласилась на шестимесячное продление партнерства, но при этом сама NetEase обвиняет американскую компанию.

Предложение Blizzard, включая ее сегодняшнее заявление, является грубым, неуместным и не соответствующим бизнес-логике. Партнерство никогда не учитывало потребности игроков и нашей компании.

NetEase привела в пример типичную бытовую ситуацию с семейной парой, в которой один из партнеров неверен и пытается развестись как можно скорее. "Ну давай еще поживем вместе пару месяцев, пока я себе замену найду".

Это то же самое, как ехать на осле, искать себе лошадь, но продолжать поиски на том же осле.

Напоминаю, что из-за отказа NetEase, компания Blizzard лишится некоторых проектов на территории Китая: World of Warcraft, Overwatch 2, Hearthstone и другие игры. Игроки WoW смогут сохранить прогресс благодаря новому сервису от компании, но сама NetEase заявила, что не может дать гарантий безопасности в его использовании.

Тем не менее NetEase будет продолжать издавать мобильную Diablo Immortal в Китае, в этом случае правило компании о разводе не работает, видимо доходы слишком велики, и как-то все равно, какие отношения у нее с Blizzard. Нового партнера Blizzard себе не нашла, и 23 января проекты уйдут в офлайн, если, конечно, чудом не будет подписано новое соглашение, например с гигантом Tencent.

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Хотя, учитывая, что Tencent работает над своим аналогом World of Warcraft для Китая, целесообразность такого соглашения равняется нулю. Уже на этой неделе началось первое тестирование проекта Tarisland для игроков на ПК и мобильных устройствах, и уже на этой стадии в проекте имеется множество механик, которых нет в WoW - отличная альтернатива для китайцев, скоро Blizzard там будет не нужна, а потому, скорее нужно находить партнера и заключать соглашение на любых условиях.

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#blizzard #китай #netease
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