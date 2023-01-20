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NetEase была партнером Blizzard на протяжении 14 лет, компания помогала издавать американские игры во всем Китае. Однако соглашение подходит к концу, а американская компания не смогла заключить новое соглашение, даже на шесть месяцев, чтобы получить время для поиска партнера в Китае. Вчера Blizzard заявила, что NetEase не согласилась на шестимесячное продление партнерства, но при этом сама NetEase обвиняет американскую компанию.
Предложение Blizzard, включая ее сегодняшнее заявление, является грубым, неуместным и не соответствующим бизнес-логике. Партнерство никогда не учитывало потребности игроков и нашей компании.
NetEase привела в пример типичную бытовую ситуацию с семейной парой, в которой один из партнеров неверен и пытается развестись как можно скорее. "Ну давай еще поживем вместе пару месяцев, пока я себе замену найду".
Это то же самое, как ехать на осле, искать себе лошадь, но продолжать поиски на том же осле.
Напоминаю, что из-за отказа NetEase, компания Blizzard лишится некоторых проектов на территории Китая: World of Warcraft, Overwatch 2, Hearthstone и другие игры. Игроки WoW смогут сохранить прогресс благодаря новому сервису от компании, но сама NetEase заявила, что не может дать гарантий безопасности в его использовании.
Тем не менее NetEase будет продолжать издавать мобильную Diablo Immortal в Китае, в этом случае правило компании о разводе не работает, видимо доходы слишком велики, и как-то все равно, какие отношения у нее с Blizzard. Нового партнера Blizzard себе не нашла, и 23 января проекты уйдут в офлайн, если, конечно, чудом не будет подписано новое соглашение, например с гигантом Tencent.
Хотя, учитывая, что Tencent работает над своим аналогом World of Warcraft для Китая, целесообразность такого соглашения равняется нулю. Уже на этой неделе началось первое тестирование проекта Tarisland для игроков на ПК и мобильных устройствах, и уже на этой стадии в проекте имеется множество механик, которых нет в WoW - отличная альтернатива для китайцев, скоро Blizzard там будет не нужна, а потому, скорее нужно находить партнера и заключать соглашение на любых условиях.