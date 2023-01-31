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Новый год для любителей мобильных устройств выдался горячим на утечки, анонсы и релизы, впрочем, как и всегда: декабрь — январь — февраль — это идеальные месяцы для наблюдения за мобильной индустрией. Но вот, допустим наблюдая, вам понравились два смартфона от китайского бренда Xiaomi: Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. Поскольку в этом году, базовая версия имеет все предпосылки, чтобы называться флагманом, а он и есть флагман, выбрать становится еще сложнее: оболочка одинаковая, процессор одинаковый, комплектация — одинаковая! При этом в дизайне они отличаются очень сильно, а вот незначительных отличий уже поменьше. Так что же выбрать в 2023 году? Xiaomi 13 или Xiaomi 13 Pro? Я здесь, чтобы в этом разобраться, но в статье без субъективности никуда. Так что решать по итогу вам, что лучше, и что взять. Может быть, рассмотреть вообще иной бренд, Vivo в этом году сделала отличный аппарат, с хорошим охлаждением, стабильность в хардкорном тесте на нагрев показала 90 процентов — это очень малый троттлинг, тогда как Xiaomi в этом плане куда хуже, но с этим мы разберемся по ходу. Поехали.

Характеристики Xiaomi 13:

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Начнем с разбора характеристик обоих смартфонов, и стартуем пожалуй с базовой версии Xiaomi 13. В базовой версии установлен экран размером 6.36 дюйма, это матрица OLED с разрешением 1080 х 2400 пикселей и 414 ppi. Присутствует поддержка 120 Гц, Dolby Vision, HDR10+, и в пике яркость доходит до 1900 нит благодаря новейшему экрану E6, в этом Xiaomi не поскупилась, и дала реально годный экран, как для флагмана за умеренную цену, некоторые другие бренды установили во флагман 2023 года E4... (OnePlus 11).

Телефон работает благодаря новейшему процессору Snapdragon 8 gen 2 с графическим процессором Adreno 740, китайцы предлагают до 12ГБ оперативной памяти и до 512ГБ встроенной, без MicroSD, но с MiUi 14 и Android 13 на старте. В AnTuTu устройство добивается максимум 1 миллион 290 тысяч баллов, в тесте GeekBench 1298 и 4312 баллов для одноядерного и мультиядерного теста соответственно.

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Данный телефон питается за счет аккумулятора на 4500 мАч, в комплекте есть блок зарядки на 120 Вт. При этом здесь поддерживается беспроводная зарядка на 50 Вт, и реверсивная зарядка на 10 Вт, можно будет зарядить другое устройство от вашего флагмана.

По камере сюда установили основной сенсор на 50МП, сверхширик на 12МП и теле на 10МП. В целом камера фотографирует не хуже флагманов-флагманов 2023 года, даже на уровне 13 Pro (именно основная, не дополнительные). Фронтальная камера на 32МП может записывать видео лишь в 1080p/30 FPS - вот это существенный минус новых флагманов от сяоми, и решить его сможет только 13 Ultra, поскольку расширенная версия также не позволяет записывать в 1080/60 FPS.

Что важно, смартфон получил защиту по стандарту IP68, такой флагман раньше у сяоми найти было невозможно, нас всегда лишали такой плюшки: возможность окунуть со злости смартфон в морскую воду, или закинуть его в лужу (не повторяйте это со своим смартфоном). Разработчики установили сюда UFS 4.0, хотя в версии на 128ГБ встроенной стоит UFS 3.1, учитывайте это. Правда лишили нас хорошего USB - здесь версия 2.0. Есть поддержка всех основных модулей, включая NFC и 5G.

Смартфон получился довольно компактным, весит всего 185 граммов, а вот его размеры: 152.8 Х 71.5 Х 8.0 мм. При этом сзади стоит стекло с глянцевым покрытием, и разработчики предлагают кучу цветов на выбор: стандартный белый, синий с эко-кожей, черный, и даже зеленый. Также имеется лимитированная версия с красным, желтым, зеленым, синим и серым цветом (стекло+глянец+насыщенность). По сути, это все основные характеристики, о дизайне, плюсах и минусах, и насколько он хорош по сравнению с Pro, я скажу уже после описания основных характеристик 13 Pro.

Основные характеристики 13 Pro:

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Я вас разочарую немного, но отличий по сравнению с обычной 13 здесь не так уж много, вот аккумулятор больше, камера круче (не во всех сценариях), и дизайн другой, с экраном-водопадом и случайными нажатиями разумеется. Телефон все также работает на процессоре Snapdragon 8 gen 2, здесь все также Adreno 740 и все также возможность приобрести версию с 12ГБ оперативной памяти и 512ГБ встроенной. Все также в версии на 128ГБ стоит UFS 3.1, здесь стоит аналогичный динамик, но крупнее вибро.

Смартфон питается за счет аккумулятора на 4820 мАч, поддерживается зарядка на 120 Вт, беспровод на 50 Вт, и реверсив на 10 Вт. Здесь стоит экран-водопад 6.7 дюйма с разрешением 1440 x 3200 пикселей, 522 ppi и LTPO OLED-матрица. Поддерживается 120 Гц, Dolby Vision и HDR10+, в пике выдает яркость до 1900 нит, стоит тот же E6.

Основная камера на 50МП, также есть теле на 50МП и ширик на 50МП. Фронтальная все такая же печальная - 1080p/30FPS 32МП. Здесь также стоит USB 2.0, новейшая MiUi 14 на базе Android 13, а вот корпус выполнен из керамики и покрыт глянцем. 210 граммов с такими размерами: 162.9 Х 74.6 Х 8.4 мм. Расцветки ограничены: черный, белый, зеленый и синий с эко-кожей. Присутствует защита по стандарту IP68, и вот в целом как-то так, выглядит основа аппарата, давайте перейдем к непосредственному изучению отличий, и плюсов каждого из них, и определимся, что лучше?

Что лучше, Xiaomi 13 или Xiaomi 13 Pro?

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Мы подошли к самому сложному вопросу года — какую версию выбрать, а может ну его? Вот есть Vivo, или подождать Samsung? Ладно.

Огромное отличие в экране и аккумуляторе - в младшей версии нам предлагается экран FHD+ с аккумом на 4500 мАч, поскольку разрешение экрана меньше, автономность остается на уровне Pro версии, а иногда даже лучше, если использовать смартфон исключительно для мультимедиа допустим. При этом, сам дизайн и рамки Xiaomi 13 в разы меньше и красивее Pro версии, Pro это представитель типичного лопатофона, где поставили целых почти 6.8 дюйма, но да, экран там качественнее, QHD+. Но при этом, использовать QHD+ повсеместно даже в 2023 году не получится, если вы захотите поиграть в этом нет никакого смысла, это банальный дополнительный нагрев без прироста качества в плане картинки. А вот QHD+ берет на себя в разы больше энергии, за счет чего автономность на уровне базовой модели, отличий в этом плане нет — разработчики буквально лишь компенсировали замену экрана этими 4820 мАч, а не улучшили его автономность до небес. Кстати, сама автономность по тестам — около 8 часов, это при умеренном использовании, и часик поиграть в тяжелую игру Genshin Impact, к Tik Tok данный смартфон не особо приспособлен, прискорбно для детей, но не для нас.

Как я и сказал, дизайн у Xiaomi 13 на уровень выше. Вещь — субъективная, но стиль Iphone с вырвиглазными цветами мне очень и очень нравится, так держать Xiaomi.

А вот минус увеличенного экрана, так это несимметрия рамок - в Xiaomi 13 все рамки симметричны, и очень маленькие, прямо как в Iphone. А в 13 Pro, верхняя рамка меньше, а нижняя заметно больше, при чем нехило так больше, прямо глаза вырвать хочется когда смотришь на нее. Бросается в глаза эта проблема во всех обзорах и почти сразу, как только его ставят на стол. В реальной жизни вы, скорее всего, привыкните к рамке, но как для флагмана в 2023 году, и когда есть аналогия по уменьшенной цене выглядит тупо.

Да и в плане расцветок телефон обделили, пока Xiaomi 13 может похвастаться вырвиглазными насыщенными расцветками, Xiaomi 13 Pro имеет в своем арсенале лишь сдержанные приевшиеся цвета, но керамика это, конечно, заметный плюс — во-первых, вероятно, он прочнее, а во-вторых если смотреть на солнце, то это действительно красиво, а чехол вместе с керамикой реально сочетается, что не скажешь про Xiaomi 13.

Раз телефон больше, то может он будет лучше охлаждаться и выдавать больше баллов в AnTuTu? Не тут то было, он наоборот в некоторых сценариях может нагреваться больше, и выдавать меньше баллов (зачастую наоборот), при этом его экран-водопад может привести к случайным нажатиям и ошибкам в играх/программах. В целом новые смартфоны держат планку нагрева в стресс-тестах на уровне 45 градусов (...плак), стабильность 13 Pro в стресс-тесте 3D Mark - 79%. Итоговая стабильность базовой версии - 78%. Очевидно, что все это незначительно, разница присутствует благодаря различным условиям (температура комнаты). Разве что, отмечу, что в некоторых случаях 13 Pro набирает больше баллов AnTuTu, но, как говорится, что миллион 250 тысяч, что миллион 270, разница невелика, в обычном пользовании не заметишь даже. Как я сказал, оба телефона нагреваются до значений примерно в 45 градусов, и оба смартфона по итогу одинаково плохо троттлят и теряют производительность в стресс-тестах. В играх все лучше, однако в Genshin Impact телефон может потерять стабильные 60FPS до 48FPS примерно. В общем с производительностью дело обстоит одинаково, смысла переплачивать за улучшенное охлаждение, или лучшую производительность — нет, 1:0 в пользу младшей версии из-за дизайна.

В плане камер, то же отличий особых нет, что там она насыщенна, что там. В обоих случаях картинка мне понравилась, и она в разы лучше того же Vivo X90 Pro+ (люблю насыщенность, так что, да, в этом плане Xiaomi действительно постаралась с Leica сделать красивые фильтры для насыщенных фоток, даже в ночных сценариях фотки выглядят отлично, и мало теряют в детализации). Фронтальная камера одинаковая — что у Pro, что у базовой версии доступна съемка лишь в 30FPS, и что можно назвать провалом бренда Xiaomi в 2023 году. Остальные камеры, конечно, в Pro версии несколько лучше, потому, если вам важна камера, ваш выбор за профессиональной версией, хотя, если используете только основную камеру или фронтальную, то вопрос про камеры можете забыть, и решать по другим критериям, а пока 1:1.

В плане UFS 4.0 и USB 2.0, решить проблему поможет только 13 Ultra, который будет представлен в конце февраля, а может и того позже, потому решить проблему с медленной передачей данных, пока что невозможно. В плане автономности, как я и сказал, оба аппарата +- одинаковы при одинаковых сценариях, но если конечно постоянно использовать QHD с HDR, то автономность базовой версии будет даже лучше Pro.

В плане комплектаций памяти и прошивки они также одинаковы: что там, что там китайская MiUi летает, а рекламы не видно. Xiaomi не предложили для Pro версии комплектацию, допустим 12/1TB, как и у базовой максимально можно взять лишь 12/512GB. На этом, в целом, мои претензии к обоим смартфонам кончились, и на сем, я больше никаких отличий у смартфонов не нашел, моя главная проблема при выборе двух смартфонов состояла в производительности, охлаждении, дизайне, и конечно же автономности и экране.

Итог (плюсы и минусы в табличке):

Оба аппарата вышли довольно хорошими за свою цену, хотя Xiaomi давно не топ за свои деньги, ибо ценник на максимальную расширенную версию доходит до цены базового Samsung (который уступает по всем фронтам, но об этом утверждать можно будет лишь после официальной презентации Galaxy Unpacked, которая пройдет 1 февраля, подробно об этом тут). Таки, я в итоге выбрал Xiaomi 13, но еще подожду глобальной прошивки, там завезут все необходимые бенды, а еще мы сможем узнать истинный нагрев и автономность, а еще увидим все баги глобальной прошивки. Почему я выбрал Xiaomi 13, а не Pro? Дизайн — дизайн здесь решает все: улучшенная камера, автономность и типа "улучшенная" производительность 13 Pro не смогли убедить в том, что надо брать профессиональную версию. К тому же, компактная версия в разы дешевле профессиональной, можно сэкономить десяток тысяч, взяв максимальную комплектацию. Вот вам и последний плюс базовой версии: цена меньше, а экспириенс почти такой же, если не смотреть на редко-используемую дополнительную камеру, и на QHD качество, которое, к сожалению, в 2023 году используется довольно редко, ибо тратит большое количество ресурсов, и энергоэффективный Snapdragon 8 gen 2 даже с задачей не справляется, и пожирает заряд как монстр. Теперь давайте посмотрим на плюсы и минусы:

Сравнение (субъективщина): Плюсы: Минусы: Xiaomi 13 Pro: Керамика, много дюймов (лопата), QHD, улучшенная камера (кроме основной), чехол с керамикой сочетается (особенно на солнце). Экран-водопад, нет улучшений в производительности по сравнению с базовой версией (нагрев одинаковый, как и троттлинг), автономность одинаковая (переплаты не стоит), несимметрия рамок, не сделали больше оперативной/встроенной памяти по сравнению с базовой версией. Xiaomi 13: Компактность и дизайн в стиле Iphone, удобный экран без залипаний и случайных нажатий, стекло сзади с глянцем, много расцветок на выбор (насыщенные цвета), красивый блок камер, в разы дешевле (можно без проблем выбирать максимальную комплектацию), симметрия рамок. Чехол в комплекте - ужасен, проблемы с нагревом пугают, хуже вибромотор, возможно будет меньше поддержка от разработчиков.





Что делать?

Мой совет простой — во-первых, подождать глобального релиза, также подождать расширенных обзоров и опыт использования от блогеров. Также советую подождать презентации Ultra версии Xiaomi 13, ведь разработчики могут удивить нас хорошими улучшениями: могут выбрать за основу дизайн Xiaomi 13 (вроде как нет, но то рендеры), могут улучшить автономность и исправят проблему с нагревом (доведут до уровня Vivo X90 Pro Plus), также могут установить более новый тип USB, вместо старья USB 2.0, и что важно, могут предложить улучшенную комплектацию в плане памяти. Второй совет — брать, что больше понравилось в плане дизайна, поскольку существенных отличий нет. Или отталкиваться от бюджета: понравился Pro, но хватает лишь на 128ГБ встройки? Бери 256, но Xiaomi 13.

Также третий совет — обратить внимание на другие бренды, и подождать презентации Samsung. Из других брендов сейчас хорошо показал себя лишь Vivo X90 Pro Plus: отличная автономность, неплохая прошивка, отличная производительность с лучшим показателем нагрева и троттлинга (стабильность около 90% - это очень хороший уровень, лучше всяких Iphone 14 Pro Max за баснословные деньги). Камера по сравнению с Xiaomi 13 мне не зашла, не хватает насыщенности, но в целом, в некоторых сценариях все очень даже неплохо.

А вот OnePlus 11 рассматривать не стоит, автономность — плохая, камеры — плохие, оболочка — хуже, чем прошлая, и конечно отсутствие важных фишек по типу беспроводной зарядки, только нагрев чуть меньше, нежели у Xiaomi. Пожалуй разберу этот аппарат в следующий раз. А что выбрали вы по итогам сравнения? Может уже заказали китайца с красной прошивкой? Тогда делитесь впечатлениями!