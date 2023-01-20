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Новенькие флагманы Samsung Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra дебютируют уже в начале февраля, а если быть точнее, то 1 февраля на презентации Galaxy Unpacked, об этом стало известно неделю назад, и стало известно это от самой компании Samsung. В этот раз, это самая ранняя дата, 1 число. А почему спросите вы, Samsung решила сроки смещать? А все просто, у нее продажи падают, конкуренты давят технологичностью, а Iphone продолжает держать вершину пищевой цепочки, ведь фанатам iOS деваться некуда, а фанаты Samsung начинают осознавать, что корейская компания не топ за свои деньги, да и не такое уж и качество за свои деньги, можно взять OnePlus, Vivo, Oppo или Xiaomi, ведь в последнее время китайцы реально заслуживают звания флагманов: и влагозащита, и зарядка на 100+ Вт, и eSim, и E6 дисплеи, и 120-144 Гц, и Amoled, и керамика, и топовые камеры, короче самые настоящие флагманы за умеренную цену в размере около 50-60 тысяч рублей, если брать китайскую версию, на глобальные мы посмотрим чуть позже, вероятно, тоже в феврале. Жаль, что Xiaomi не подарит нам подарок на китайские праздники, в виде анонса глобальной версии Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro, а я уже действительно начал засматриваться на этот флагман, там почти все хорошо, кроме MiUi, но вот только, ждать долго, и на подходе презентация Samsung, если разобраться, можно будет решить, что брать, и вот я решил разобраться вместе с вами, что нам предлагают корейцы, и на сколько правильно будет переплачивать за бренд. Поехали.

Основные характеристики:

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Некоторую информацию мы знаем полностью, а именно, что компания Samsung полностью и навсегда (надеюсь) отказалась от процессоров собственного производства в виде Exynos. Теперь не только американцы, но и все остальные получат царский Snapdragon 8 gen 2 от Qualcomm. А если учитывать, что он лучше по всем фронтам чем остальные процессоры, подарок этот, очень даже неплох. В AnTuTu данный процессор набирает около 1.3 миллиона попугаев, неплохо, да? По информации Ice Universe, в новые флагманы компании Samsung установят ускоренный Snapdragon 8 gen 2, то бишь он будет быстрее чем остальные, типа + версии. Как это отразится на нагреве, троттлинге, производительности и автономности узнаем позже, а сейчас ясно одно: процессор — имба, брать надо обязательно, особенно если вы любители мобильного гейминга... Ах, да, улучшенный процессор также влияет на фотографии, скорость работы самой операционной системы, влияет на скорость обработки видео/фото, влияет на возможность просмотра 4/8K, и даже влияет на звонки, так что да, в этом плане его брать точно надо! Он то не будет тормозить спустя несколько месяцев, правда Samsung? Правда Xiaomi? Правда же?

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Что интересно, по информации инсайдеров компания Samsung отказалась создавать версию с 128 ГБ встроенной памяти, даже для базовой версии младшего флагмана S23, по мнению инсайдеров компания установила во все устройства минимум 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. Почему компания не установила 12 ГБ оперативной памяти, для меня загадка, но такой комплектации не будет даже в Plus версии, что меня дико огорчает, и отталкивает от покупки, ибо Ultra это дорого, и дизайн мне не особо зашел. И что же делать? Нужно 12 ГБ, но и Ultra не нравится, опять компания ошиблась с желаниями потребителей...

В Ultra также могут установить накопитель на 1 ТБ, зачем опять же, не знаю, наверное, чтобы сделать версию дорогой и продать мажорам, а также, чтобы показать класс Iphone: а то как так, у них есть, а мы что, хуже? Вроде как, также для Ultra версии будет версия на 16 ГБ оперативной памяти, тут без вопросов, Samsung - молодцы, но почему в Plus нет 12?

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Что по аккумулятору? Да там все просто в целом, это поддержка зарядки 45 либо 65 Вт, точно еще не известно, и аккум вплоть до 5000 мАч в Ultra версии. По словам инсайдеров в базовой версии нас ожидает аккум на 3900 мАч, печаль беда... В Plus версии пообещали 4700 мАч, хоть тут без промахов. Также, важно отметить, S23 будет поддерживать беспроводную зарядку на 15 Вт (как и все остальные модели), а также обычную зарядку только на 25 Вт, что в целом аналогично тому, сколько устанавливали в S22, вообще без изменений, ребята из Samsung шарят за маркетинг. По всей видимости 65 Вт будет в Ultra, а 45 Вт в Plus версиях. Беспроводная будет у всех.

А что там по дисплею?:

Тут, как бы, так сказать — все плохо по сравнению с китайцами. По словам инсайдеров в базовой версии Samsung S23 будет стоять дисплей с разрешением 2340 х 1080 пикселей, 422ppi, 48-120 Гц, Dynamic Amoled с защитой Gorilla Glass Victus 2, а размеры - 6.1 дюйма. Пиковая яркость у всех моделей будет до 1750 Нит, что подталкивает на мысль, что компания решила установить E5 дисплей, а не новейший E6, как в Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro, поскольку в китайце пиковая яркость до 1900 Нит, и там уже подтверждено — железный E6, и никаких ниже.

Важно: по информации от Ice Universe смартфон действительно получит 1750 Нит, однако это будет также новый экран, новое производство от Samsung. Что именно за экран не уточняется, и инсайдер заявил, что пока не может дать 100% ответа на вопрос "какой экран здесь стоит, старый или новый". Время покажет друзья, но если старый экран — прощайте мои глаза, которые так любят шим и все что с ним связано.

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S23 Plus может похвастаться размером в 6.6 дюйма, разрешением 2340 х 1080 пикселей, 390ppi, 48-120 Гц, Dynamic Amoled с той же защитой Gorilla Glass Victus 2, она установлена во всех моделях линейки S23. Мы видим почти такие же характеристики как и у базовой модели, разве что дюймов больше, а качество хуже :)

Ultra версия всегда славилась своим качеством, и что же продемонстрирует флагман всея флагманов в этот раз? А вот что: 6.8 дюйма, разрешение 3080х1440 пикселей, 500ppi, 1-120 Гц, Dynamic Amoled и защита Victus 2. Вот тут вижу улучшения, только зачем переплачивать, если можно взять Xiaomi 13 Pro и получить экран с разрешением 1440 x 3200 и размером в 6.7 дюйма, а также с 522ppi, новейшим E6 и последней LTPO 3.0, которая обеспечивает отличную работу системы от 1 до 120 Гц. Вопрос сложный, но на это мы и тут, чтобы понять, чем нас кормит корейский Samsung.

Как я и сказал, если поставят старый экран, то с шимом будет беда. Удачи всем зависимым от шима :) И мне тоже...

А что по дизайну, расцветкам и размерам?:

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Ну а тут корейцы разгулялись по полной, дали пофантазировать своим дизайнерам, но только в подборке новых цветов, и ничего более, вот менять блоки камер или углы, запрещено! А вот цвета придумывайте сколько влезет, а мы выберем самые плохие и покажем публике :) Наверное таким образом мыслила компания, но давайте посмотрим на расцветки, которые предлагает нам компания.

Традиционно в магазинах будет представлено 4 цвета: это бежевый вместо белого, ужасная замена кстати. Это розовый, это черный и зеленый как у Iphone. А вот на официальном сайте в ограниченных странах можно будет заказать модель оригинальнее, по мнению инсайдера Ross Young мы увидим такую экзотику: красный, светло-синий, светло-зеленый и лиловый или фиолетовый. Такие партии, скорее всего, не поставят в Россию, как и сами смартфоны в целом, но на AliExpress пару тысяч урвать успеть вполне возможно. Вполне, вероятно, ценник на такие смартфоны будет несколько выше оригинальных, поскольку эксклюзив.

Дизайн особо не поменялся, телефон похож на S22... Ultra станет еще более коробочной, а базовые модели будут иметь три объектива без островков. Никаких блоков как в Iphone, никаких водопадов, и никаких неудобных громоздких скользящих из рук камер, удобство и красота да и только. В целом, мне дизайн понравился, а вам?

А вот возможные размеры:

Ultra: 233 грамма, 163,4 х 78,1 х 8,9 мм;

Plus и базовая S23: 157,4 х 75,8 х 7,6 мм;

Ценник:

Мы подошли к самой неприятной теме сегодняшнего разговора — ценник. В России он будет еще выше, поскольку официально в РФ Samsung телефоны привозить не будет, а посему и гарантии официальной тоже не будет. Но не расстраиваемся, гарантия у "серых" продавцов тоже имеется, главное найти действительно хорошего продавца и все будет нормально. Исходя из последних утечек можно сделать такой вывод:

S23 S23 Plus S23 Ultra $933 - 65 тысяч рублей (+перекупы) $1096 - 76 тысяч рублей (+перекуп) $1253 - 87 тысяч рублей (+перекуп)

Итого мы имеем: около 110-120 тысяч за Ultra версию, 90-100 тысяч за Plus версию, и что-то около 75-85 тысяч за базовую модель учитывая курс, который может измениться, и учитывая жадность некоторых перекупов. Не спорю, урвать можно и за ценник в 65 тысяч рублей например, но это будет сложно, и почти невозможно, если не ехать в официальную страну и покупать там. Соответственно, делаем вывод, аппарат дико дорогой в этом году будет, и купить его с гарантией будет сложно, и ждать доставку будем долго — но таков путь.

Камера:

S22 Plus

Самым большим аппаратным обновлением, которое появится в новом флагмане S23, это новейший сенсор основной камеры с 200 МП. Будет установлен датчик HP3 либо HP5, досконально на данный момент неизвестно. Также инсайдеры заявили, что в телефоне будет "ночное зрение" - таким образом инсайдеры пытаются донести мысль, что смартфон очень хорошо фотографирует в темноте. Учитывая, что даже S22 в целом неплохо справлялся с задачей, здесь Samsung может показать действительно хорошие результаты, если нужна камера — то выбор, очевидно, за корейским флагманом в версии Ultra. Селфи-камера на 12/10 МП в Ultra/Plus версиях, вероятно, с поддержкой видео в 1080/60 FPS. Будет теле-объектив с большим зумом. В остальном я особо за камерой новинки не слежу, дополните если знаете еще что-то про камеру в S23, будет интересно почитать.

Таблица с основными характеристиками:

Характеристики: S23 S23 Plus S23 Ultra Процессор: Snap 8 gen 2 Snap 8 gen 2 Snap 8 gen 2 RAM 8 8 8/12/16 Встроенная память 256 256/512 256/512/1TB Батарея 3900 мАч (25 Вт) 4700 мАч (45 Вт) 5000 мАч (65 Вт) Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (15 Вт) Да (15 Вт) Дисплей 6.1/2340х1080/E5/48-120Гц 6.6/2340x1080/E5/48-120Гц 6.8/3080х1440/E5/1-120 Гц PPI 422 390 500 Размеры 157,4 х 75,8 х 7,6 мм; 157,4 х 75,8 х 7,6 мм; 233гр, 163,4 х 78,1 х 8,9 мм; Основная камера 50 МП 50 МП 200 МП OS Android 13/OneUi 5.1 Android 13/OneUi 5.1 Android 13/OneUi 5.1





Минусы, которые я для себя выделил по ходу изучения аппарата:

Если честно, то Samsung смогла меня несколько оттолкнуть от покупки нового флагмана, поскольку некоторые существенные минусы здесь есть, и их не исправить самостоятельно. Не поспоришь, у других производителей тоже есть минусы, но в большинстве своем, из-за прошивки, китай как-никак. Подробно мы узнаем обо всем на презентации, но заранее уже выставлю минусы, которые нашел, и про цену говорить не буду, ибо и так всем понятно, что она высокая, за столь незначительные изменения, а порой даже регресс по сравнению с S22:

Похоже, что стоит E5, а это шим — если есть проблемы с шимом, то да, покупка S23 пока что для вас закрыта, если не смириться с проблемой конечно. Самостоятельно ее решить трудно, именно на аппаратах от Samsung, ибо программисты, так скажем, несколько кривые :) Нет 12 ГБ оперативной памяти в Plus версии — для меня это также минус, поскольку по габаритам и дизайну мне идеально подошел S23 Plus, а тут вот такой неприятный облом. Мне не хочется брать ультру лишь только ради 12 ГБ оперативки, а потому и существенный минус в копилочку данному флагману, надеюсь, что на презентации меня обрадуют, и покажут 12 ГБ оперативки в Plus версии. Аккумулятор в базовой модели — если кто-то собирается брать базовую модель S23, то можно лишь сочувствовать вашему выбору, поскольку автономность будет на уровне старых Samsung, такая же плохая, а вкупе с зарядкой на 25 Вт это превращается в самый настоящий ад в виде вечных подзарядок по ходу дня. Исходя из нынешних характеристик, необходимо выбирать от Plus до Ultra, поскольку в этом случае и зарядка чуть быстрее, и аккумулятор существенно больше, и будет держать смартфон примерно один день, как и новейшие китайские флагманы, которые по характеристикам плюс-минус похожи, разве что OneUi может автономности подкинет, но я в этом сильно сомневаюсь; улучшенная версия Snapdragon 8 gen 2 - это больше страх, чем минус. Я боюсь за то, что Samsung со своими программистами не справится с поставленной задачей, и налажает с созданием системы охлаждения. Как итог это перегрев, троттлинг и лаги в самых обычных сценариях использования: социальные сети, YouTube, да и банальные свайпы в главном меню будут тормозить — страшно, очень страшно, мы не знаем что это такое. Также это повлияет на автономию, а поскольку улучшенный процессор установлен даже в базовую модель, где стоит аккумулятор в 3700 мАч, то становится страшно, очень страшно вдвойне, посмотрим, что нам покажут на презентации, но если эти процессоры модифицировались руками Samsung - остановитесь, я выйду посмотреть на конкурентов, пожалуй лучше плохая OS, чем плохой охлад; Недоступность официальной версии Samsung - эм, ну здесь все ясно. Брать телефон с серой гарантией, или на AliExpress, дело лично каждого, но все таки телефон с официального магазина куда лучше, и тебе точно не откажут в гарантии, наверное... VoLTE может не работать в РФ. Существенный проигрыш на фоне конкурентов в 2023 году, но только на нашем рынке конечно же;

Когда релиз и презентация Galaxy Unpacked?:

Подходим к концу, осталось разобраться лишь с релизом и презентацией Galaxy Unpacked. Компания официально анонсировала презентацию Galaxy Unpacked, она пройдет 1 февраля вечером в Сан-Франциско, где и покажут S23 и новые ноутбуки Galaxy Book, включая новую версию Ultra. Смотреть кстати, можно через официальные каналы Samsung в социальных сетях, да и на русскоязычном ютубе найдется много блогеров, которые будут транслировать мероприятие с переводом, не переживайте по этому поводу. Продажи обычно стартуют спустя несколько недель. По мнению перекупов, данный смартфон поступит в продажу в некоторых регионах уже 16 февраля, а дальше, только больше. Первые цены будут завышенные, как я и говорил за Ultra версию могут просить вплоть до 120 тысяч рублей, если не больше, но это зависит от того, на какого продавца попадете. Через примерно полгода цены стабилизируются, станут такими, как обычно, стоят наши любимые Samsung Galaxy, просаживаться в цене также как Xiaomi данный флагман не будет, это важно.

Пока — предлагаю смотреть на конкурентов, но не на OnePlus: Vivo, Iqoo, Xiaomi, и другие. Вот моя градация флагманов 2023 на данный момент:

Vivo X90 Pro Plus - лучший охлад из всех представленных флагманов 2023 года, 90% стабильности в стресс-тесте 3D Mark; Xiaomi 13 - компактный и красивый дизайн, хорошая автономность, умеренный нагрев и стабильность в стресс-тесте в размере 78%. Камера насыщенная, лучше, чем у Vivo по моему мнению, но ждем глобальную версию, поскольку отличия в прошивке будут кардинальные, в плане тормозов и регресса. Samsung S23 Ultra; Xiaomi 13 Pro - тот же Xiaomi 13 в новом обличии — лопата с улучшенной камерой, таким же нагревом и стабильностью, но плохим экраном-водопадом; Samsung S23 и S23 Plus; OnePlus 11 - недофлагман за высокую цену, без фишек необходимых в 2023 году;