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Босс по маркетингу Xbox анонсировал новости по Forza Motorsport
Xbox порадует фанатов новым шоу в текущем месяце.
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Прошлый год для любителей Xbox был не особо насыщенным на релизы, тогда как фанаты PlayStation получали релиз за релизом, неприятная ситуация, правда? Но вот 2023 год в этом плане может стать куда лучше, по крайней мере такую надежду нам дает босс по маркетингу Xbox Аарон Гринберг. Сегодня в Twitter он сделал заявление, от которого на душе приятно, ведь босс заявил, что текущая неделя будет веселой для сообщества. По всей видимости, босс уже подготовил пару сюрпризов в виде крупных анонсов, и возможно, что это связано с Redfall и Forza Motorsport, вторая кстати, должна выйти весной текущего года.

Это должна быть веселая неделя, с нетерпением ждем новых дней!

Между тем, Джез Корден из Windows Central тоже поделился своим мнением по поводу будущего для сообщества Xbox, а я напомню, что Джез много рассказывал про различные мероприятия компании. По словам Джеза, на этой неделе пройдет некий "Xbox Developer Direct", новый формат мероприятий, похожий на ту же Sony State of Play например. Короче говоря, ждать крупных анонсов не стоит, однако Microsoft станет делиться новостями по своим проектам чаще, нежели чем раз в год на крупных мероприятиях, таких как E3 или The Game Awards.

Если верить Кордену, то новое шоу будет приурочено некоторым предстоящим играм, о которых мы уже знаем, а это Forza Motorsport, игра с открытым миром Redfall и стратегия Minecraft Legends от Blackbird Interactive. Со слов Кордена, нам вполне могут показать реальный геймплей проектов на шоу, вместо всяких кинематографических красивых трейлеров и тизеров. Единственное, чего не стоит ждать на будущем шоу, так это показа Starfield, поскольку по словам Кордена, данный проект Microsoft оставляет на более крупное мероприятие для важного маркетингового хода

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Важно отметить: воспринимать данную информацию нужно как инсайдерскую, и шанс того, что такого шоу вовсе не будет, имеется. Пока Microsoft официально не подтвердит новое мероприятие, ждать ничего не нужно, ведь никто без предупреждения такое не проводит. Однако эта неделя точно будет наполнена хорошими новостями для фанатов игр от Microsoft, это будет либо анонс мероприятия, которое со слов Кордена состоится уже 25 января, либо будет новый трейлер/тизер/геймплей/дата релиза Forza Motorsport/Redfall. Надеемся, что все таки пройдет презентация, на которой нам покажут реальный геймплей проектов, а также расскажут о нововведениях, ответят на все вопросы и раскроют дату релиза.

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#xbox #forza motorsport #redfall
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