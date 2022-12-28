Однако пояснить нам какие именно, нам не решились.

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Компания монополист проявила себя настоящую, она заявила, что будущие три игры от Bethesda - эксклюзивы. Теперь уж точно можно Microsoft называть злой компанией монополистом, а также отказывать во всех сделках, включая с Activision, а то много эксклюзивов они себе берут, не то что Sony со своими 200+ эксклюзивами.

Ну а если быть немного серьезнее, то такая новость в такое время — действительно удивительный ход от Microsoft, ведь сейчас у нее суд с Федеральной торговой комиссией США, которая, как раз обвиняет Microsoft в том, что она делает игры от Bethesda - эксклюзивами. И вот, на вопрос об эксклюзивности проектах, Microsoft прямо ответила FTC - будет три игры, которые станут эксклюзивами, однако какие именно, компания не уточнила.

Напомню, в этом месяце Федеральная торговая комиссия США или же FTC подала иск против Microsoft, комиссия желает помешать "получить контроль над ведущей независимой игровой студией и использовать ее для нанесения ущерба конкуренции". Ответом на иск был опубликован крупный 37-страничный документ, где имеются все аргументы в пользу правомерности сделки, а также присутствует момент об эксклюзивности проектов.

Интересную информацию можно найти на шестой странице документа, некоторые игры от Bethesda будут эксклюзивными для Xbox и PC, и дайте угадать, это The Elder Scrolls, Starfield и еще что-то популярное. Sony определенно обидится после такой новости, и начнет давить на Microsoft еще сильнее, чем раньше.

В заявлении можно прочитать вот такой ответ на обвинения от FTC:

Сделка с ZeniMax в 2020 году — не имеет отношения к текущей сделке. После сделки две первые игры от ZeniMax стали эксклюзивными для PlayStation на один год. Мы ожидаем, что три будущие игры от Bethesda - будут эксклюзивными для Xbox и ПК, и они предназначены для игры в основном в одиночку или в небольших группах - Microsoft;

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Названия нам не дали, но предполагать никто не запрещает. Как видно из ответа на шестой странице, игры будут большими и в большинстве своем ориентированы на соло-прохождение, никаких онлайн-баталий и гринда, как например в Forza. Нам известно, что Bethesda сейчас активно работает над Starfield, Redfall, Indiana Jones и The Elder Scrolls 6. Поскольку мы знаем, что Starfield и Redfall - эксклюзивы, маловероятно, что Microsoft бы имела данные игры ввиду. Это означает, что, эксклюзивом станет и легендарный The Elder Scrolls VI, и еще два проекта.