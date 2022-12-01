Новый искусственный интеллект Цицерон может победить человека профессионала в дипломатии.

реклама

Начнем с того, что же такое дипломатия — это настольная игра, в которой игроки представляют разные страны и пытаются достичь дипломатических целей с помощью различных методов, включая переговоры, союзы и войны. На протяжении долгого времени "дипломатия" была одной из самых сложных игр для исследователей искусственного интеллекта. Ученые пытались создать программу, способную повторить или превзойти человеческие показатели в этой игре. Даже на сегодняшний день данная задача остается важной и сложной для многих разработчиков.

Как стало известно, исследователи Meta сумели создать искусственный интеллект, который может играть в дипломатию лучше, чем большинство людей на земле. Это действительно великое достижение для ученых, поскольку "Дипломатия" - невероятно сложная игра, она не под силу для большинства людей.

Сегодня Meta заявила, что ее сотрудники смогли создать программу, которая превзошла большинство игроков, а также вошла в 10% лучших игроков в Дипломатию. Ученые уже дали имя новому интеллекту - CICERO. CICERO может понимать поведение человека, эффективно общаться с людьми, быстро обучаться и адаптироваться к новым ситуациям, а также принимать сложные решения в кратчайшие сроки, что собственно и необходимо уметь для успешной игры в "Дипломатию".

Компания также заявила, что особенностью CICERO является возможность делать прогнозы и придерживаться их. CICERO может учиться на прошлых играх, делать прогнозы, а затем проверять эти прогнозы в новых ситуациях. Это делает компьютер гораздо более точным, и позволяет быстрее обучать искусственный интеллект, а также позволяет достигнуть поставленной цели в кратчайшие сроки.

Удивительная победа CICERO показывает, что компьютеры теперь способны превзойти человека даже в самых сложных ситуациях, требующих глубокого понимания поведения человека. Дальше — больше, и совсем скоро искусственный интеллект сможет обучаться не только играть в "Дипломатию", а и решать за политиков, киберпанк не за горами.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Core i9 12900 - цена снижена на 10% Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Meta считает, что CICERO может помочь улучшить чат-ботов, сделав их более эффективными и человечными. На данный момент чат-боты не способны разговаривать на уровне настоящего человека, их общение сводится к минимуму и простым запрограммированным фразам. CICERO позволяет пробить данный барьер, и в будущем, вероятно, искусственный интеллект сможет общаться наравне с настоящими людьми.