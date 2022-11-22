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В недавнем отчете компании Crystal Dynamics обнаружили намеки на то, что следующая игра из серии Tomb Raider выйдет в следующем году. Ранее генеральный директор компании говорил, что студия работает над продолжением на революционном движке Unreal Engine 5.
На данный момент существует много версий от сообщества, какой будет следующая игра, однако сама Crystal Dynamics молчит, и не комментирует их. Подробности из отчета также узнать не удалось, стало известно лишь то, что в следующем году разработчики, вероятно представят трейлер с геймплеем и подробнее поведают об игре. На данный момент генеральный директор и сами разработчики не могут разглашать информацию по проекту, даже подсказать, в каком жанре и стилистике будет игра.
Новая часть Tomb Raider находится в активной разработке начиная с начала текущего года, разработчики воспользовались движком Unreal Engine 5, также известно, что в игре будет глубокий сюжет, и некий "геймплей нового уровня". Других данных об игре нам пока что не поведали, даже инсайдеры не могут с точностью сказать, какой будет игра, на какие платформы она выйдет, и когда проект будет представлен сообществу.
Многие фанаты предполагают, что игра станет продолжением истории Shadow of the Tomb Raider, либо действия будут проходить параллельно действиям из прошлых игр. Также есть вероятность, что разработчики придумают совершенно новую историю для Лары, а могут и вовсе сделать обыкновенный ремастер на новом движке.