К сожалению, разработчики не успевают доработать редактор.

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Сегодня появились новости, что редактор Unreal для королевской битвы Fortnite был отложен на следующий год, генеральный директор Epic Games Тим Суини подтвердил данную информацию в твиттере, ответив на популярную утечку от HypeX.

Извините, друзья, студия работает не покладая рук, однако выпуск редактора Unreal для Fortnite отложен до января 2023 года — Суини.

Напомню, редактор Unreal позволит игрокам королевской битвы создавать локации и режимы невиданных масштабов, таких, которых ранее сообщество не видело. Если говорить кратко, то это урезанный движок Unreal Engine 5 встроенный в игру, собственно моддеры смогут воспользоваться всеми благами новейшего движка для создания локаций, предметов, и функционала. Unreal Editor будет "открыт для всех", а создатели смогут вначале работать над контентом в Unreal Engine 5 и после беспрепятственно перенести код в Fortnite.

По всей видимости, создатели задумали пойти по стопам другой не менее популярной игры Roblox - в ней также имеется внутриигровой редактор, в котором можно воплотить почти все что угодно, по крайней мере сообщество до сих пор придумывает оригинальные режимы и контент, при этом создатели не прикладывают к этому рук, и никоим образом не обновляют контент редактора.

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Скоро в Fortnite моддерам удастся и зарабатывать на своих творениях, фишка кстати тоже взята из Roblox, где можно продавать свой кастомный контент за премиум-валюту. Unreal Engine 5 поистине новая эра для игровой индустрии, и игр от Epic Games в целом. Могу с уверенностью сказать, скоро Fortnite станет новой мета-вселенной.